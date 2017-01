Mládek navrhne vládě, aby stát odkoupil předlužené OKD

I když by kupní cena činila symbolickou korunu, je jasné, že náklady v řádu minimálně jednotek miliard by byly záhy potřeba na útlum těžby a závazky s ní spojené. Ministr Mládek vidí smysl návrhu v tom, že stát by mohl v podstatě od počátku útlum řídit a nestalo by se, že by na něj - nejspíš v ještě nevýhodnější pozici - zbyl.

„Jde o zabránění opakování stejného příběhu, který se již v OKD odehrál. Jeho podstatou byla snaha soukromého vlastníka maximalizovat výnosy pro sebe a náklady spojené s útlumem dolů a uvolňováním pracovníků OKD přenést na bedra státu,“ řekl Mládek ve zjevné narážce na předchozí majitele dolů, společnost NWR ovládanou Zdeňkem Bakalou a Peterem Kadasem.

Úplně nejlepší by podle Mládka přesto bylo, aby OKD koupil „seriozní soukromý investor“. „Velmi bych si přál, aby se objevily další plnohodnotné návrhy na odkup OKD od seriózních investorů, kteří se postarají nejen o pokračování těžby, zaměstnanosti v regionu a uspokojení věřitelů, ale zajistí i řádný útlum po ukončení těžby. Existence takovéto nabídky by samozřejmě byla optimálním řešením,“ dodal Mládek ke svému plánu.

Na Paskov zatím Mládek peníze uvolnit nehodlá

Diamo bylo dosud nejpravděpodobnějším strategickým partnerem krachující OKD. Státní podnik zajišťující sanace už dříve předeslal, že zkrachovalou černouhelnou společnost může převzít i s miliardovými závazky. Vedení OKD zároveň koncem loňského roku oslovilo až dvě stě firem, kterým nabídlo strategické partnerství (více čtěte zde).

O reorganizaci OKD - tedy přijetí či nepřijetí některé z nabídek - by měl začít rozhodovat věřitelský výbor do 12. dubna. Do té doby mu musí představenstvo předložit reorganizační plán - tedy například právě prodej Diamu za korunu. Pokud ho věřitelé neschválí, došlo by k vyhlášení konkursu.

Podle Mládka zároveň současný plán ucházet se o OKD nic nemění na předchozím rozhodnutí vlády neposkytnout 723 milionů na útlum Dolu Paskov. Ten se má zavřít už letos v březnu a OKD požádalo loni v prosinci vládu o peníze na odstupné pro horníky a technickou likvidaci dolu (psali jsme zde).

Vláda už loni poskytla firmě k čerpání jiný úvěr ve výši 700 milionů korun - ty jsou ale určeny jen na provoz.

Zavírání šachet, žaloby na Bakalu i NWR

Stejný osud jako Paskov - tedy nákladné uzavírání - čeká přitom v následujících letech i další šachty OKD. Už v průběhu letošního roku by měla skončit i těžba na Dole Darkov. Na rok 2018 počítá vedení OKD s ukončením těžby na Dole Lazy. To už by tedy případně mohl zajišťovat stát přes Diamo.

OKD, spravované aktuálně insolvenčním správcem a věřitelským výborem, zároveň v poslední době zesílilo tlak na předchozí akcionáře a vedení. V listopadu podala firma OKD žalobu na Bakalu a NWR (více čtěte zde).

Po NWR v rámci její likvidace přihlásila OKD pohledávky ve výši 22,6 miliard korun. Důvod nechtěli insolvenční správce Lee Louda ani mluvčí OKD Ivo Čelechovský komentovat.

Kroky souvisejí s vyplácením dividend mezi roky 2006 a 2012, kdy si akcionáři vypláceli vyšší dividendy, než byly zisky firmy. OKD se tak musela nevýhodně zadlužit. Toho s týká i nejaktuálnější a nejkonkrétnější akce: Louda chce po bývalém vedení zpět 2,74 miliardy korun. Viní ho z toho, že svým rozhodnutím o vyplacení dividend v roce 2010 poškodili společnost (informovali jsme zde).