Mládek otočil. Operátoři nebudou moci klientům svévolně měnit smlouvy

1:00 , aktualizováno 1:00

Až vám v budoucnu změní mobilní operátor podmínky čerpání dat nebo vám do smlouvy jednostranně zavede pokuty, budete mu moci říct, že s tím nesouhlasíte. A smlouvu kvůli tomu předčasně ukončit, aniž byste se museli vyplatit pokutou. Do novely zákona o elektronických komunikacích to slíbil zahrnout ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.