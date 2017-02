Mládek jmenoval náměstka. Poté, co ho do vysílání ČT nechtěli jako poradce

Bokštefl byl dosud Mládkovým poradcem, který mu radil hlavně s regulací telekomunikací. Vystupoval po jeho boku i na tiskových konferencích týkajících se této problematiky. Nyní se několik měsíců před koncem volebního období současného kabinetu stává i náměstkem.

Nad načasováním jeho povýšení se na Twitteru pozastavil moderátor České televize Václav Moravec. Sdílel tam jmenovací listinu s tím, že právě Bokštefla nabízelo ministerstvo jako hosta do nedělní televizní debaty týkající se telekomunikací. Produkce ho ale odmítla s tím, že je to jen poradce a do debaty chtěla alespoň hierarchicky vyššího náměstka. „Z poradce se náhle stal náměstek!“ glosoval Moravec na Twitteru.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) tuto možnost odmítá a považuje to za Moravcův marketing. „Úvaha ustanovit špičkového odborníka pro oblast elektronických komunikací Lubomíra Bokštefla, který na MPO patří k nejbližším spolupracovníkům Jana Mládka, do pozice náměstka, byla na stole delší dobu,“ řekl iDNES.cz mluvčí úřadu František Kotrba.

Bokštefl obsadil na ministerstvu druhý (a poslední volný) post takzvaného politického náměstka. Odborným náměstkem by jen tak najednou jmenován být nemohl, protože na tuto pozici se vztahuje služební zákon, a jmenování tak musí předcházet výběrové řízení.

Mládek Bokšteflově jmenování zdůvodnil tím, že téma telekomunikací vnímá jako jednu z priorit ministerstva, a to zejména v oblasti odborně legislativní. „Lubomír Bokštefl se prakticky celý profesní život pohybuje v oblasti elektronických komunikací a jako můj poradce osvědčil výbornou znalost problematiky, která s tímto sektorem souvisí,“ uvedl ministr.

Absolvent ČVÚT Bokštefl už kdysi v podobné funkci působil - v letech 1991 až 1992 byl náměstkem na (tehdy ještě federálním) ministerstvu spojů. Poté v soukromé sféře pracoval na manažerských pozicích ve společnostech AT&T nebo TTC. Mládkovi radí od předloňska.

Předvolební ruch okolo operátorů

Na Mládka se nyní upírá pozornost hlavně v souvislosti s regulacemi mobilních operátorů. Těm jeho ministerstvo nejprve na přelomu roku málem pomohlo, když odstranilo z návrhu novely zákona o elektronických komunikacích pasáž posilující práva spotřebitelů (psali jsme zde).

Následně na základě intervence premiéra Bohuslava Sobotky Mládek otočil a slíbil pasáž zapracovat. Spolu s dalšími změnami má novelu předložit do poloviny února a poslanci ji mají následně schválit ve zrychleném režimu (více čtěte zde).

Zároveň bylo Mládkovo ministerstvo kritizováno za to, že zastávalo při jednáních o roamingu pozici příznivější pro operátory - chtělo vyšší velkoobchodní roamingové poplatky (informovali jsme zde).