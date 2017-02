Telekomunikační úřad nekoná, říká Mládek. Zvažuje apel na antimonopolní úřad

„Co se týče mobilních dat, to je kompetence ČTÚ, který nekonal. Který ještě před osmi měsíci vydal prohlášení, že trh je v pořádku a najednou není. Tak co dělali pánové?“ uvedl Mládek. „ČTÚ je ten kdo má regulovat trh a dohlížet na to, aby fungoval (...) My zvažujeme, jestli tedy, když to nedělá ČTÚ, nepodat podnět k antimonopolnímu úřadu, protože je to skutečně divné,“ dodal ministr.

Ministerstvo průmyslu předložilo tento týden vládě upravenou novelu telekomunikačního zákona, do které vedle zkrácení lhůty pro změnu operátora a dalších opatření na ochranu spotřebitele nově zapracovalo možnost pro ČTÚ udělovat operátorům za prohřešky pokuty počítané z jejich obratu, kabinet bude muset také hlasovat o tom, zda zákazník bude moci odstoupit od smlouvy při každé změně smlouvy a rovněž o paragrafu, který se týká zákazu individuálních cen volání pro spotřebitele. Operátoři by mohli nabízet odcházejícím zákazníkům jen takové slevy, které předtím zveřejnili v ceníku. Ministr doufá, že změny zákona vládou projdou.

Zákaz individuálních cen volání pro spotřebitele v novele telekomunikačního zákona zvedl vlnu nesouhlasu mezi politiky i odborníky. Podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) by mohl vést k zakonzervování mobilních tarifů. Mluvčí úřadu Martin Drtina ve čtvrtek uvedl, že zákaz nebyl s ČTÚ konzultován. „Neznamená to, že nebudou slevy, ale měl by každý vědět, že když zaplatím tolik, mám nárok na toto,“ řekl k zákazu Mládek.

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka řekl pátečním Hospodářským novinám, že Mládka ani po kritice novely telekomunikačního zákona neodvolá, i když s jeho postupem není spokojen (více čtěte zde). Podle návrhu novely připravené Mládkovým úřadem si lidé nebudou moci vyjednat u operátorů lepší cenu volání. Kritizován byl i výrok Mládkova náměstka Lubomíra Bokštefla, který v debatě na serveru Aktuálně.cz řekl, že pokud lidé chtějí stejně výhodné tarify jako v Polsku, mají jet do Polska.