Množství antibiotik v českém vepřovém kleslo, za šest let o čtvrtinu

Zastupitelé státu i chovatelských svazů mluví o tom, že čím menší spotřeba antibiotik v chovech, tím nižší možnost vytváření rezistence proti nim.



I díky přísné veterinární kontrole je podle ministerstva české vepřové kvalitní a neobsahuje nebezpečné látky.

„České kontrolní systémy fungují na náš vkus někdy až příliš přísně a někdy na to žehráme, ale výsledkem je to, že se nám vyhnuly všechny problémy,“ prohlásil ředitel Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Jan Stibal. Jako příklad zahraničních skandálů uvedl nálezy fipronilu v zahraničním drůbežím mase nebo nálezy dioxinů.

Do budoucna se chystá povinnost pro chovatele prasat, aby každý měsíc posílali do centrální evidence informace o použitých antibiotikách ve svém chovu. „Je to administrativní zátěž pro chovatele, na druhou stranu jsme přesvědčeni, že je to podstatná věc,“ dodal Stibal.

Prevence proti použití antibiotik

Ministr zemědělství Marian Jurečka uvedl, že v České republice se spustil dotační program na zvětšování kotců nebo na investice do poroden prasat, aby prasata nebyla tak často nemocná a nemusela se léčit antibiotiky.

Pro české chovatele prasat platí přísné podmínky k provozování chovu, připomněl Jurečka. „Každé zvíře musí být pod veterinárním dozorem a chovatel musí evidovat podání všech léčiv. Kromě toho je kontrolováno, v jakých podmínkách prasata žijí, zda mají dostatek prostoru. I díky přísně nastaveným pravidlům se daří produkovat kvalitní maso bez nežádoucích látek.“

Pokud spotřebitelé uvidí balíček masa, kde je informace, „že neobsahuje hormony nebo antibiotika“, je to podle svazu na hranici etiky. „Je to pouhý marketingový tah, neboť žádné maso nesmí obsahovat antibiotika, hormony nebo jiné nežádoucí látky,“ uvedl svaz.



Od června 2016 se v Česku mírně zvýšila výroba vepřového masa a vzrostl jeho vývoz. „V roce 2015 byla celková výroba vepřového masa 309,8 tisíc tun živé hmotnosti, v následujícím roce došlo k nárůstu na 310,5 tisíc tun živé hmotnosti. V meziročním srovnání byl zaznamenán nárůst vývozu o 8,3 procenta,“ uvedlo ministerstvo. U vepřového činí soběstačnost České republiky zhruba 55 procent, zbytek se dováží, hlavně ze sousedních států.