Houpačky i jukebox. Vývojáři aplikací Ackee se daří, mění kancelář

Z Dejvic do Karlína se firma přestěhovala z kapacitních důvodů. Když před lety vznikala mezi lidmi z ČVUT, začínala ve skromné kanceláři v inkubátoru vysoké školy o velikosti 16 metrů čtverečních. Poté se přestěhovala do většího, ale ani to nestačilo. Dnes padesátka zaměstnanců z kanceláří v horním patře karlínské budovy vyhlíží na panorama města a siluetu Pražského hradu.

V interiéru, který schvalovali i zaměstnanci, nechybí mezi ajťáky populární stolní tenis, houpačka, relaxační prostory, basketballový koš, tiché zóny nebo místnost s jukeboxem a šipkami pojmenovaná Non-stop. Na otevíracím večírku se pak hrál turnaj v legendární počítačové mlátičce Mortal Kombat, které ho se zúčastnila i primátorka Prahy Adriana Krnáčová.



Firma vyvíjí mobilní aplikace pro mladé, rychle rostoucí firmy, ale i zavedené hráče. Mezi klienty se řadí třeba portál DámeJídlo nebo telekomunikační T-Mobile. Ackee také zastřešuje vývoj aplikace Tapito, kterou O2 začal ve velkém instalovat do svých telefonů jako čtečku zpráv, magazínů či blogů.

Společnost Ackee vznikla v roce 2012, o tři roky později poprvé překročila obrat o deset milionů korun a loni podle spolumajitele Josefa Gattermayera tržby skončily těsně pod třiceti miliony korun. Třetinu obratu vytváří firma v zahraničí. V současnosti rozjíždí pobočku v Berlíně, odkud bude obsluhovat německý trh.

„Nechceme se jen spoléhat na to, že si nás někdo najde náhodou, budeme v tom aktivnější,“ dodal Gattermayer. Vývojář také založil vlastní startup App4Fest, který dodává aplikace pro české a zahraniční filmové festivaly.

V Česku firma patří mezi největší vývojáře mobilních aplikací. Největšími konkurenty jsou například společnosti Anywhere či Etnetera.