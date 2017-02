České ministerstvo průmyslu prosazovalo v Bruselu vyšší poplatky za roaming

Jak velkoobchodní ceny ovlivní datový roaming Čeští operátoři nabízí dnes natolik drahá data, že na možnost jejich čerpání v zahraničí po 15. červnu nemají velkoobchodní poplatky velký vliv. Například u neomezeného hlasového tarifu O2 Free lze dokoupit 1,5 GB dat za 150 korun (124 korun bez DPH). Až takto vybaven vyjede český zákazník do Evropy, bude dle schválených pravidel (tedy při velkoobchodních cenách 7,7 eur, tedy 208 korun, za GB) moci vyčerpat 1,2 GB. Další už budou za příplatek. Pokud by prošla verze navrhovaná českým ministerstvem, mohl by zákazník v tomto případě vyčerpat ještě o 120 megabajtů méně. Do budoucna se ale očekává, že datové limity porostou. Nebo, že budou po vzoru jiných trhů i v Česku dostupné neomezené datové tarify. V tom případě už by šlo o značné omezení. Zvlášť s přihlédnutím k tomu, že čeští zástupci požadovali i pomalejší klesání částky v následujících letech. Podle Kotrby český návrh předpokládal, že by za čtyři roky klesla cena z 8,5 eur na 4. Dle schváleného návrhu ale v tu dobu má být poplatek na 3 eurech za gigabajt. A už rok předtím 3,5 eur za gigabajt (harmonogram zde). Budeme-li hypoteticky předpokládat, že v roce 2020 budou i v Česku dostupné neomezené datové tarify, byl by velký rozdíl, jestli by byl objem čerpatelných dat v zahraničí vypočítáván ze vzorce, který má ve jmenovateli 8,5 nebo 3,5. Pokud by třeba neomezený tarif stál tisícovku (tedy 37 eur a bez daně 29) jako dnes ve Finsku, mohl by v zahraničí podle schválené úpravy čerpat zákazník bez poplatku 16,5 GB. Podle velkoobchodních cen, které prosazovalo české ministerstvo průmyslu by to bylo jen 6,8 GB.