Po matce aroma, po otci ranost. Muškát s vůní květin slaví 30 let

„Vín muškátového typu je na světě spousta, ale náš Muškát moravský se pěstuje jen tady nebo na Slovensku. Pro zahraniční zákazníky se díky tomu stává raritním vínem,“ upozornil hlavní someliér Národního vinařského centra Marek Babisz.

Tato odrůda je navíc jednou z mála, ze kterých mohou vinaři vyrábět oblíbené svatomartinské víno. Svěží aromatická chuť a vůně jsou u zákazníků oblíbené a výborně se hodí také na výrobu burčáku. Vinaři ho pěstují na více než 400 hektarech, což je zhruba pět procent veškerých vinic v republice.

Po matce aroma, po otci ranost

Za svůj vznik vděčí Muškát moravský odborníkům ze Šlechtitelské vinařské stanice Polešovice. Na konci 50. a začátkem 60. let dostali od tehdejších státních institucí za úkol vyšlechtit odrůdu, která tehdy na vinicích scházela. Měla mít výraznější aroma i úrodnost a také delší vegetační dobu.

Šlechtitel Václav Křivánek začal hledat vhodné rodiče. Nejlepší a nejzajímavější se jevilo spojení francouzské matky Muškát Ottonel a rakouského otce Prachttraube. Jejich vlastnosti dohromady splňovaly to, co by nová odrůda měla mít.

„Po matce má Muškát moravský aroma, po otci zase ranost, velký hrozen a kyselkavou chuť,“ vysvětlil Zdeněk Habrovanský, majitel polešovické šlechtitelské stanice.

Než se křížením, vylepšováním, klonováním a zkoušením podařilo vybrat ten nejlepší klon, uběhlo téměř třicet let. Ten vítězný měl číslo 23/33 a stal se vůbec první novou odrůdou, kterou polešovičtí znalci přispěli do odrůdové knihy. Od té doby už do ní zapsali dalších sedm nových odrůd a letos přihlásili ke zkouškám další dvě.

Právě ve slovácké vinařské podoblasti, do které patří Polešovice, Zlechov, Uherské Hradiště nebo Boršice, je muškát nejrozšířenější. Daří se mu ale na vinicích po celé republice.