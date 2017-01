Kde chce stát rozšířit výběr mýta? Podívejte se na mapu vybraných silnic

Seznam nových zpoplatněných úseků se už nelíbí sociální demokracii, podle které je příliš krátký, podle podnikatelů je úseků na budoucí zpoplatnění naopak příliš.

Projektový manažer mýta, společnost Deloitte Advisory, sám navrhl zpoplatnit zhruba o polovinu menší rozsah. Avšak musel se vypořádat s usnesením vlády, které nařizuje zpoplatnit nejméně 850 kilometrů silnici.

„To, že jsou lidé, kterým to vyhovuje, nebo nevyhovuje, bych spíš považoval za důkaz toho, že jsme asi zvolili dobré číslo,“ řekl na tiskové konferenci ministr dopravy Dan Ťok. Dodal, že o rozšiřování chce ještě jednat s kraji.

Původní plán počítal se zařazením i silnic II. a III. tříd do zpoplatněných, ten ale projektový manažer odmítl. „Premiér požádal jen o to, abychom seznam probrali s kraji, takže to probereme s Asociací krajů a městy a obcemi, abychom jim vysvětlili, proč jejich silnice na seznamu není, nebo je,“ uvedl Ťok.

Zpoplatnění má přinést na mýtu zhruba miliardu korun navíc, téměř tři čtvrtiny z toho připadají na zpoplatnění silnice I/35 mezi Holicemi a Mohelnicí. Výběr mýta však nemusí být tak efektivní jako na dálnicích. Řada navrhovaných úseků navíc bude mít v budoucnu výrazně nižší výběr, protože stát chce v jejich blízkosti vybudovat nové dálnice.