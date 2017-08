Až sto tisíc na ruku. Firmy si přetahují lidi, nabízejí peníze i ubytování

„Náborový příspěvek mohou zaměstnanci využít například na složení kauce, když si pronajímají byt,“ míní marketingová manažerka personální agentury Grafton Recruitment Jitka Součková.

Výše odměny za nástup do firmy se může vyšplhat na desítky tisíc korun, a to i u méně kvalifikovaných profesí. Například jihlavská firma Bosch Diesel nyní nabízí náborový příspěvek pro dělníky ve výši třiceti tisíc korun a nástupní plat až 29 tisíc.

Zatímco pro pracovníky mířící do výroby to může být velká motivace ke změně zaměstnavatele, u vysoce kvalifikovaných profesí už to takové lákadlo není.

IT experti si mohou vybírat

To potvrzuje například IT specialista Michal Hroch. Jeho povolání patří k nejžádanějším a nejlépe honorovaným. Některé firmy v oboru nabízejí při podpisu smlouvy bonus dvacet až čtyřicet tisíc korun, ve výjimečných případech až sto tisíc. Hrocha by to však ke změně zaměstnavatele nepřimělo. „Záleží spíš na jiných věcech. Hlavně na náplni práce a na tom, jak je zajímavá,“ říká.

Jeho slova nepřímo potvrzuje personalistka Součková. „IT specialistů je tak málo, že tam už firmám nepomůže snad nic,“ říká s nadsázkou.

Problém je momentálně palčivý hlavně v Brně, kde v posledních letech vznikla řada startupů, které se navzájem přetahují o lidi. Jako příklad personalistka Součková uvádí engineeringovou firmu, která loni v jihomoravské metropoli hledala zkušené softwarové vývojáře, kterým nabízela náborový příspěvek v řádech stovek tisíc korun.

Firmy často nabízejí nástupní bonus v kombinaci s dalšími benefity, jako jsou třeba firemní ubytování, pružná pracovní doba nebo svozové autobusy. Podle Zdeňka Štěpánka z tiskového oddělení Škody Auto, která vyplácí nástupní bonus dvanáct tisíc, se proto nedá jednoznačně říct, jak moc tento bonus nové zaměstnance přitahuje.

Stát řeší stejné problémy jako firmy

Náborové příspěvky využívají vedle soukromých firem také státní instituce, například městská policie nebo nemocnice, které mají nedostatek personálu. Noví zaměstnanci ho dostanou nejčastěji po uplynutí zkušební doby, někdy až po roce, aby si je firmy pojistily. Jen výjimečně jej vyplácejí při nástupu.

Například Karlovarský kraj chce na podzim nabídnout náborový příspěvek 35 až 55 tisíc, aby přilákal zaměstnance do sociálních služeb. Podmínkou je, že se člověk upíše aspoň na dva roky.

Podle Jitky Součkové má náborový příspěvek smysl hlavně v případech, kdy firma hledá víc zaměstnanců na danou pozici nebo tam, kde mají firmy delší dobu nedostatek vhodných kandidátů. To je problém, s nímž se podniky potýkají dlouhodobě a podle analytiků nedostatek lidí brání dalšímu růstu ekonomiky. Vedle náborových příspěvků se snaží lidi nalákat různými benefity a zvyšováním mezd.

Česko má teď totiž nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. A to přesto, že v červenci mírně vzrostla na 4,1 procenta kvůli příchodu absolventů a učitelů na úřady práce. Bez práce bylo 303 074 lidí, kteří měli k dispozici 188 tisíc volných pracovních míst. Na jedno volné místo tak nyní připadá 1,6 uchazeče. Dostatek pracovních nabídek je dobrou zprávou pro uchazeče, kteří si mohou vybírat. Pro firmy to znamená růst mzdových nákladů.