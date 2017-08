SŽDC představila projekt na oživení nádraží. Do oprav přiteče 8 miliard

V letošním roce správa železnic utratí za opravy 600 milionů korun, dalších 45 milionů půjde na velké rekonstrukce sedmi nádraží: v Břeclavi, Kuřimi, Hradci Králové, Turnově, Lipníku nad Bečvou, Přerově a Sokolově.

Do toho se připravují projekty za dalších 74 milionů. To je ale jen začátek. Masivnější investice teprve přijdou. Celkem SŽDC do roku 2022 utratí 8,4 miliardy korun, informoval úřad na tiskové konferenci.

„V dalších letech se bude částka na větší stavební akce dále zvyšovat. Připravují se modernizace pražského hlavního nádraží, českobudějovického a také hlavního nádraží v Plzni nebo v Pardubicích,“ říká generální ředitel úřadu Pavel Surý.

První výsledky jsou už podle ministra dopravy Dana Ťoka vidět. Nádraží získala z majetku Českých drah do svých rukou správa železnic před rokem. „Každý, kdo pravidelně cestuje vlakem však potvrdí, že nás v této oblasti čeká ještě mnoho práce. Modernizovaných nádraží ale bude v příštích letech rapidně přibýval,“ podotkl ministr.

První opravená nádraží se otevřou v příštím roce, který bude rokem projektových příprav. Jen zahájení nebo pokračování realizací spolkne kolem půl miliardy korun.

Kromě toho začnou v roce 2018 opravy staničních budov v Bílině, Frenštátu pod Radhoštěm, Křižanově, Šternberku a Huštěnovicích. Začne také dlouho očekávaná přestavba kolínského nádraží.