Dotace elektroautům na Slovensku nepomáhají. Stát nabízí jen desetitisíce

Data vyplývají z údajů slovenského svazu automobilového průmyslu.

Slovenská vláda ve spolupráci se svazem vyhradila na dotace více než 5,2 milionu eur (přes 140 milionů Kč). Za tuto částku lze podpořit nákup více než než tisíc vozidel.

Dotační program byl zahájen loni v listopadu a potrvá nejdéle do konce letošního roku. Příspěvek na nový automobil pouze s elektrickým pohonem činí 5 000 eur (135 000 Kč), u plug-in hybridů to je 3 000 eur (81 000 Kč). Pokud by prodej dotovaných aut na Slovensku pokračoval dosavadním tempem, rozpočet projektu by nebyl vyčerpán.

Zájem je vlažný, kvůli ceně

Odborníci už dříve upozornili, že překážkou rozšíření elektrických vozidel je hlavně jejich vysoká cena. O příspěvek na nákup elektrických vozidel mohou na Slovensku žádat nejen občané, ale i podnikatelé a samospráva. Zmiňovanou dotaci majitelé nedostanou najednou, ale v průběhu zhruba dvou let od registrace vozu.

Před spuštěním dotačního programu byl zájem o elektrická auta na Slovensku ještě nižší. Ročně se v minulosti v zemi prodaly jen desítky elektromobilů a hybridních vozů.

Dotace v oblasti elektromobilů neposkytuje pouze Slovensko. České ministerstvo průmyslu a obchodu v lednu vypsalo další dotační program pro firmy na nákup elektromobilů a budování nabíjecích stanic, ve kterém může rozdělit až 150 milionů korun.