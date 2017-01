Místo nálepky laser. Nové značení jídla v obchodech je ekologičtější

Některé evropské obchody začaly prodávat ovoce a zeleninu označené laserem. Je to výsledek poptávky zákazníků po menším objemu obalů na jídlo. Holandský dodavatel ovoce a zeleniny Nature & More a švédské supermarkety ICA tak ve společném pilotním projektu označují laserem avokáda a sladké brambory, britský oděvní a potravinářský řetězec Marks & Spencer takto označuje kokosové ořechy, informuje deník Guardian.

Pomocí technologie přezdívané „přírodní značení“ se laserem odstraní pigment ze šlupky nebo skořápky. Značka je viditelná jen na povrchu, kyž se ovoce nebo zelenina oloupou, není po ní ani známky. Navíc prý technologie neovlivňuje životnost ani kvalitu potraviny. Metodu schválila evropská autorita SKAL, což podle serveru Fruitnet.com zaručuje, že se při ní nepoužívají žádné dodatečné látky.

Laserová technologie také spotřebuje méně než procento emisí CO 2 vyprodukovaných při výrobě nálepky podobné velikosti.

„Používáním přírodního značení na všech organických avokádech, které prodáme za rok, ušetříme pás plastu o délce 200 kilometrů a šířce 30 centimetrů. Není to moc, ale i to se počítá,“ říká manažer obchodů ICA Peter Hagg.

Čeká se na reakci zákazníků

Za technologií stojí španělská firma Laser Food. Laser se i dřív používal k marketingu nebo značení produktů, ale nikdy nebyl spojován s udržitelným rozvojem. „Dosud tuto techniku nikdo nepoužil na to, aby snížil spotřebu obalů,“ upozornil Michaël Wilde, manažer komunikace a udržitelnosti v Nature & More. „Říkáme, že nákupem tohoto výrobku šetříte spotřebu plastů,“ doplnil. Počáteční investice do laserového stroje je vysoká. Ale podle Wildea jde o investici do budoucnosti.

Supermarkety ICA začaly na sladkých bramborech a avokádech a chtějí pokračovat na dalších produktech, jako jsou jablka nebo nektarinky. „Pokud budou zákazníci reagovat pozitivně, nemáme žádné hranice. V létě to můžeme zkusit na melounech,“ říká Hagg.

Přijde vám značení potravin laserem jako dobrý nápad?

Ano 128 Ne 8

Laser ke značení potravin už loni použily britské obchody Marks & Spencer. Značily tak nejprve pomeranče. Podle Andrewa Mellonieho, který na projekt dohlížel, se ušetřilo několik tun obalového materiálu. Škupka citrusů má však do určité míry schopnost se sama zacelit, proto nebyla laserová značka tak viditelná a od projektu se upustilo. Řetězec nicméně dál takto označuje kokosy a v plánu je i další zboží.