Poslanci dali šanci návrhu ODS snížit spotřební daň u piva

16:28 , aktualizováno 17:11

Pivovarům svitla naděje, že by se mohla snížit spotřební daň u piva. Vládní koalici se nepodařilo zamítnout návrh ODS, která ji navrhuje snížit, a tak návrh opozice těsně prošel prvním čtením ve Sněmovně. „Navrhujeme vrátit se k sazbě spotřební daně z piva do roku 2009, a to v tom segmentu nejmenších pivovarů,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.