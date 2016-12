PRO A PROTI: Regulace prodejní doby - „plod dobroserů“, nebo osvobození?

Zákon o regulaci otevírací doby platí od letošního roku. V praxi si Češi poprvé vyzkoušeli den bez nakupování v obchodech s rozlohou nad 200 m² 28. října. Skupina senátorů se proti němu chystá podat ústavní stížnost. Realita také ukázala, že kromě velkých prodejen budou muset o některých svátcích zavřít i někteří menší prodejci, kterých se legislativa netýká. Některá obchodní centra se totiž rozhodla zavřít úplně (více čtěte zde: zákon o otevírací době smetl i malé).

Senátora za ODS Jaroslava Kubery a předsedu odborů ČMKOS Josefa Středuly jsme se zeptali, zda sami o svátcích nakupují a jak zákon vnímají.

1) Jaroslav Kubera, senátor za ODS

Nejsem typ, který by trávil víkendy v marketech, ale s velkou radostí nakupuji v 11 hodin večer, kdy je málo lidí. Celý problém se zploštil na platy pokladních v marketech. Věc má ale širší souvislosti - kam až půjde regulace všeho druhu. Třeba u vyhlášky o cukrovinkách se ukázalo, že děti ve školách už nesmějí ani šunku a máslo, protože je tam moc soli. Dobroseři jsou nekoneční. Dokud nezvítězí, nedají pokoj.

Navíc zákon je zvláštním způsobem udělaný. Svátky jsou vybrané velmi podivně. Není tam 17. listopad, zřejmě si pan Bublan (František Bublan - senátor za ČSSD, - pozn. red.) myslí, že už svátek nebude, až se komunisté dostanou zpátky k moci. A prvního máje půjdou do práce místo do průvodu. Kde je nějaká logika? Podle čeho to vybíral?

Lyžaři na Lipně budou úplně vyřízení, je tam jediná sámoška, kde si lyžaři mohou koupit něco k jídlu, ale bude zavřená, protože má 209 metrů čtverečních. A není to tak, že si tam dají nějaký regál a obejdou to, protože je to podle kolaudace. Nedá se to obejít ani třeba zmenšením prodejní plochy třeba na úkor skladu.

Ty, co daně neplatí, vietnamské večerky, většinou nedosahují 200 m², tak si hezky pojedou bez daní. Těm to nějak nevadí.

S některými lidmi se bavím a ti jsou nešťastní, že si nemůžou přivydělávat. Není to tak, že pořád prodávají. Mají šichty. Někdy si rádi vezmou šichtu navíc s příplatkem. To nic nemění na tom, že jsou špatně placení. To ale není problém tohohle zákona.

2) Josef Středula, předseda ČMKOS

O svátcích chci čas pro sebe i pro rodinu. Pokud nemusím vyrážet do obchodu, jsem rád. Z rodinného života vím, co je to prodávání o sobotách, nedělích a svátcích.

Zákon není dokonalý, ale který zákon je? Osobně bych viděl nejraději, kdyby svátky byly až na výjimky, jako jsou malé obchody, pumpy a letiště, brány za den pracovního klidu. Skutečnost, že se zákon vztahuje na obchody s rozlohou nad 200 metrů, nikomu myslím neublíží. Vracíme se do části Evropy, kam jsme se chtěli dostat.

Pokud by se debata ubírala směrem, že se zavře o svátcích všude, bylo by to správné. Paradoxně to však jde směrem, že by to nikdo neměl nařizovat a mělo by být otevřeno. To není správně.

Kdy musí být zavřené velké obchody? 1. ledna

Velikonoční pondělí

8. května

28. září

28. října

25. prosince

26. prosince

Má to ještě jeden aspekt. Uzavření center nad 200 m² znamená podporu podnikání českých subjektů. To bychom si měli uvědomit. Podle nové analýzy objem tržeb ve velkých řetězcích narostl o 22 miliard korun. Rozhodně nestrádají. Navíc 28. října se ukázalo, že zákon obchodům neublížil. Lidé se předzásobili, útraty se tím naopak zvýšily. Navíc to ve volných dnech podpoří spotřebu u malých obchůdků, ve kterých jsou tradiční čeští živnostníci.

Nic není absolutní, ale myslím, že to bude mít i vliv na chování lidí. Nebudou tolik nakupovat v nákupních centrech, neodloží dítě do koutku na hlídání, aby mohli nakupovat. Může to podpořit řadu velmi dobrých návyků od cestování po České republice až po věnování času rodině nebo návštěvu kulturních akcí a jiného trávení volného času.