Nejošklivější česká nádraží: budovy zralé na demolici a skanzeny komunismu

Oprýskaná fasáda je asi to nejmenší, co může oko cestujícího na české železnici podráždit. Mnoho zastávek či nádraží má mnohem větší problémy.

Tak třeba zastávka Dolenice na Znojemsku působí jako budova určená k neodkladné demolici, dokonce ani štít s názvem není na svém místě. V ošklivosti si však nezadá se spoustou jiných míst. Stanice Trpísty má vymlácená okna, které někdo zatloukl prkny a působí jako nevzhledný squat. V Trmicích na Ústecku zase zloději rozkradli vše, co by jen trochu připomínalo něco kovového. Opravdu je z čeho vybírat.

Pozornost čtenářů, kteří na výzvu redakce posílali odpudivá místa na železnici, si vysloužily také interiéry. V nich se můžete vrátit o desítky let zpátky do umakartových dob socialismu. Najdete i místnosti připomínající spíše vězení - to je případ čekárny ze zastávky Švihov u Klatov.

Správa železniční dopravní cesty od letošního července převzala veškerá nádraží, zastávky a stanice pod sebe (až na výjimky). A slibuje, že začne investovat do jejich modernizace. Miliardovým opravám se těší zejména samotné tratě, místům, kde se koncentrují lidi, se však peníze často vyhýbaly.