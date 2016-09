Tržby 10 největších korporací jsou vyšší než daňové výnosy 180 zemí světa

Aktivistická organizace Global Justice Now sestavila žebříček největších ekonomických subjektů světa a zjistila, že 69 ze sta největších jsou právě korporace. To je o šest více než loni. Podle organizace je to znepokojivá zpráva. „Bohatství a síla korporací jsou jádrem mnoha světových problémů, jako jsou nerovnost nebo klimatické změny,“ říká Nick Dearden, ředitel Global Justice Now.



Spojené státy, Čína, Německo, Japonsko, Francie a Velká Británie jsou na vrcholu žebříčku následovány Itálií, Brazílií a Kanadou. Na desátém místě se však již objevuje první firma - americký řetězec Walmart, jehož tržby jsou třeba větší než daňové příjmy Austrálie nebo Norska.

Podle studie má 10 nejbohatších korporací, mezi kterými jsou právě zmíněný Walmart, Shell, Apple nebo třeba Volkswagen, souhrnně větší tržby než daňové příjmy 180 „nejchudších“ zemí žebříčku, mezi které patří třeba i Irsko nebo Česko.

Korporace a dodržování lidských práv

Studie má pomoci vytvořit tlak na britskou vládu ještě před tím, než se sejde pracovní skupina OSN, která má řešit závazná pravidla pro korporace. Jde zejména o dodržování mezinárodních předpisů v oblasti lidských práv. Jenže právě Británie a Evropská unie či USA se stavějí proti.



Jednání tradičně rozděluje chudé a bohaté státy. V chudých státech, kde mezinárodní korporace často působí, se dopouštějí běžně i s podporou tamních vlád porušování lidských práv a ničení životního prostředí. V bohatých státech pak mají tyto korporace svá sídla.



„Snaha o krátkodobé zisky potlačuje základní lidská práva milionů lidí na této planetě. Čísla ukazují, že se tento problém zhoršuje“ míní Dearden. Smlouvu podporují společně země Afriky, některé asijské země, či některé země Latinské Ameriky. Jednání vede Ekvádor.

Podle chystané mezinárodní smlouvy o korporacích a lidských právech by společnosti musely dodržovat lidská práva i v případech, kdy domácí jurisdikce sama nedokáže tuto ochranu zajistit.