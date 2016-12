Zpackaná rekonstrukce od Škody: interiér vagonů se po pár týdnech rozpadá

Jedná se o vozy původní řady Bmto, které vyrobila tehdejší východoněmecká vagonka v Görlitz. České dráhy se rozhodly pro jejich modernizaci, zakázku získala šumperská společnost Pars nova, která patří do skupiny Škoda Transportation. Za modernizaci celkem 12 vozů zaplatí České dráhy 102 milionů korun. Pars nova nabídla ze čtyř soutěžících nejnižší cenu.

Na problém s kvalitou vozů upozornilo iDNES.cz několik cestujících, nedostatky se rozebírají i na odborných železničních fórech. Problémy jsou dvojího druhu: někde došlo k nepochopitelným změnám v interiéru, někde je vidět nekvalitní oprava.

Už při nástupu do vlaku cestující zarazí, jak se zmenšily dveře. Ty sice zůstaly stejně široké, součástí modernizace však bylo umístění dvou madel na každé straně. Kvůli nim se tak prostor pro nastupování zmenšil prakticky na polovinu. Vlaky přitom jezdí na frekventované trase z Prahy do Berouna. Šířka dveří přitom bývala u Českých drah jednu dobu velmi zásadním kritériem, kterým v soutěžích zvýhodňovaly Škodu Transportation.

„Vůz bude nejspíš přivádět do extáze jedince, co rádi šroubují a demontují, v interiéru mají dostatek zábavy. Na rozdíl od doby „vlakařů“ z poloviny 90. let, jejichž vrcholným nádobíčkem byl gola-klíč, interiér tohoto vozu hravě rozeberete aku-šroubovákem,“ napsal iDNES.cz jeden z cestujících.

Ještě horší je ale kvalita provedení některých interiérových částí. Problém je především s lepenými povrchy, které se už začaly po pár týdnech odlepovat. V některých vozech nejdou dovřít okna. Některé dveře nelze otevírat a ve voze jsou mnohá místa natřená přímo přes zkorodovaný povrch.

„Odstranění závad řešíme s výrobcem v rámci reklamace,“ řekl mluvčí Českých drah Radek Joklík. Špatný stav vozů chce řešit s Českými drahami i objednatel pražské dopravy Ropid. „Takhle by nově rekonstruovaný vůz opravdu vypadat neměl. Víme, že jsou ČD s v intenzivním kontaktu se svým dodavatelem a všechno s ním řeší,“ řekl mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Technici jezdí až do Hamburku

Nejde o první problém, které České dráhy s Pars nova a kvalitou modernizací mají. Potíže mají i s nákladnější rekonstrukcí vozů pro linku Praha - Hamburk. „Setkáváme se s některými poruchami, které nemají vliv na bezpečnost provozu, ale snižují komfort pro naše zákazníky. Mohou to být například poruchy informačního systému nebo klimatizace či dveří. Všechny tyto nedostatky průběžně reklamujeme u výrobce a zároveň na spojích do Německa jezdí technici z pražského depa ČD, kteří vady rovnou průběžně opravují,“ dodal Joklík.

Podle mluvčí Škody Transportation Lubomíry Černé byl rozsah modernizace velmi omezený. Nešlo o komplexní modernizaci, ale nízkonákladovou renovaci velmi starých vozů. „Zdokumentovaný stav bezodkladně řešíme a vyřizujeme okamžitě jako reklamaci,“ dodala Černá.

Podle ní byl původní stav vozů velmi špatný. „Upustili jsme od renovace formou nátěru a pro zlepšení vzhledu jsme použili velmi nákladnou variantu přelepení původních příček novým umakartem. V tuto chvíli neumíme zodpovědně odpovědět, zda bylo odlepení způsobeno vandalismem či došlo k nesprávné chemické reakci lepidla s původním podkladem. Stolek byl nakoupen od externího dodavatele,“ dodala Černá.

Nízkonákladovost se podle ní projevila i v tom, že okna byla pouze znovu přetěsněna a přesklena. „Okna v horní části jsme nabízeli pro jejich nespolehlivost nahradit novými, což nebylo s ohledem na limitované náklady rovněž umožněno,“ dodala Černá.