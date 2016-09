Spořivost Němců bere za své, začínají rekordně utrácet. Za auta i nábytek

Je pondělní ráno, polovina září a letní prázdniny jsou pryč. Všichni by tedy měli být zpátky v práci. Obří parkoviště prodejce nábytku Höffner na jihu Berlína je ale plné. „Je to ohromující. Vypadá to, jako by se všichni snažili zbavit se svých peněz,“ říká Gerd Schumacher, který si s manželkou přijel koupit novou pohovku. Němci jsou dobře známí svou spořivostí, v poslední době ale nezvykle silně utrácejí, což je důsledek rekordně vysoké zaměstnanosti, růstu mezd, nízké inflace a téměř nulových úroků.

„Spotřebitelé jsou teď v naprosto ideální situaci,“ poznamenal analytik Stefan Schneider ze společnosti Deutsche Bank. Soukromé výdaje po letech stagnace rostou asi dvouprocentním tempem, což Německo nezažilo od konce 90. let.

Německá ekonomika nabírá jiný kurz

Z pohledu ekonomů je to velká změna. Růst německé ekonomiky se dlouho opíral o export, který se na hrubém domácím produktu Německa podílí téměř 40 procenty. Přispívala k tomu ochota německých zaměstnanců spokojit se s pomalým růstem mezd, která pomáhala udržovat konkurenceschopnost Německa na mezinárodních trzích, ale zároveň podkopávala domácí poptávku, upozorňuje list Financial Times.

Nejnovější vývoj nicméně signalizuje, že se tento model mění. Zpomalení růstu rozvíjejících se ekonomik omezilo poptávku po německém exportu. To ale kompenzuje růst poptávky na domácím trhu, takže německá ekonomika se stává vyváženější. „Nynější hospodářské oživení táhne spotřeba,“ vysvětluje hlavní ekonom Commerzbank Jörg Krämer. „Jde o zásadní změnu růstového modelu Německa,“ dodal.

Zatím ale není jasné, jaké dopady bude mít tento vývoj na zbytek Evropy. Ekonomové již řadu let upozorňují, že Němci by mohli podpořit ekonomiku celé eurozóny, kdyby méně šetřili a více utráceli. Míra úspor v Německu ale zůstává dost vysoká - kolem deseti procent. Rozpočet vlády, domácností i podniků se drží v přebytku.

Skutečností každopádně zůstává, že Němci se nyní cítí o něco bohatší a podle toho rovněž utrácejí. Jejich reálný disponibilní příjem se v loňském roce zvýšil o 2,4 procenta, zčásti díky růstu zaměstnanosti. Letos v červenci mělo zaměstnání 43,6 milionu Němců, nejvíce od znovusjednocení Německa v roce 1990, a míra nezaměstnanosti činila pouhých 6,1 procenta.

Skončilo rovněž dlouhé období utahování opasků

Německo v prvních deseti letech po roce 2000 podniklo rozsáhlé reformy trhu práce a sociálního systému označované jako Agenda 2010. Těmto reformám je často přiznáván podíl na zlepšení ekonomického výkonu země, současně však byly spojeny s negativními dopady na životní úroveň obyvatel. V době světové finanční krize navíc odbory přistoupily na omezení mzdových požadavků, aby odvrátily masové propouštění.

Situace se však od té doby změnila a loni se mzdy v Německu zvýšily o 2,4 procenta. Takový růst mezd je podle analytika Schneidera ve spojení s nízkou inflací „snovým scénářem pro spotřebu“.

Důvěra německých spotřebitelů se podle průzkumů společnosti GfK zlepšuje. „Lidé cítí, že mají zajištěnou práci. Obavy z nezaměstnanosti pominuly,“ uvedl analytik GfK Rolf Bürkl. „Lidé tak mají dostatek sebevědomí k tomu, aby dělali velké nákupy a brali si úvěry,“ dodal.

Prodávají se auta i nábytek

Prodej automobilů v Německu se v srpnu zvýšil o osm procent na 245 100. Během prvního pololetí banky v Německu poskytly spotřebitelské úvěry v objemu 27,7 miliardy eur (téměř 750 miliard Kč), což představuje meziroční nárůst o 13 procent.

Největší světový prodejce nábytku IKEA hlásí za letošní srpen rekordní nárůst tržeb v Německu, hlavně díky nákupům velkých položek, například kuchyní a koupelen. Tento měsíc IKEA plánuje v Německu otevřít svůj 51. obchod, v příštím roce hodlá v zemi otevřít další tři prodejny.

Ekonomka Ulrike Kastensová ze společnosti Sal. Oppenheim poukazuje na rostoucí tendenci německých spotřebitelů nakupovat, jak ukazují průzkumy GfK. „V této chvíli je to na velmi vysoké úrovni,“ uvedla Kastensová. „Prostředí nízkých úrokových sazeb lidi povzbuzuje, aby nakupovali zboží dlouhodobé spotřeby - nábytek, pračky a tak dále,“ dodala.

Nízké úrokové sazby jsou nepříznivé pro ty, kteří se místo nákupů snaží spořit. „V těchto dnech nemá příliš smysl nechávat peníze v bance,“ uvedl Schumacher.