Stát se zbavuje nemovitostí, dům U Hybernů v centru Prahy je na prodej

17:48 , aktualizováno 17:48

Není to tak dávno, co se ministerstvo financí chlubilo prodejem paláce na náměstí Republiky v Praze za 790 milionů korun. Teď by se něco podobného mohlo zopakovat. Podle informací MF DNES zvažuje Státní fond kultury zbavit se sousedního domu U Hybernů, kde je dlouhodobě v pronájmu Divadlo Hybernia.