Volno na výchovu štěněte, peníze na svatbu. Firmy dávají nezvyklé bonusy

Čtyřiadvacetiletá Gia Nigrová z amerického státu Columbus si pořídila devítitýdenní štěně. Pracuje ale na plný úvazek a skloubit tak pracovní dobu s výukou základních návyků psa je pro ni těžké. Naštěstí její zaměstnavatel, skotský pivovar Brewdog, letos zavedl pro své pracovníky neobvyklý benefit: týdenní placenou dovolenou pro ty, kdo si pořídí štěně nebo záchranářského psa, píše BBC.

Tisková zpráva, která se časově kryla s otevřením nového pivovaru Brewdog v severní Americe, obletěla celý svět. Škarohlídi namítají, že firmě šlo spíš než o zaměstnance a zvířata právě o medializaci otevření nové pobočky. Nigrová ovšem firmu hájí s tím, že pivovar byl vždy přátelský ke psům a ti mohli chodit do práce se svými páníčky.

Zaměstnanecké benefity nejsou nic nového, v posledních letech jim ale firmy dávají nový obsah. Loni si veřejnost získal například newyorský internetový obchodník Boxed. Jeho spoluzakladatel a šéf Chieh Huang totiž oznámil, že bude zaměstnancům přispívat až 20 tisíc dolarů na svatbu. Inspiroval ho k tomu pláč jednoho z jeho zaměstnanců, který byl nešťastný, protože kvůli účtům za léky pro svou matku, které musel platit, už neměl na svou blížící se svatbu.

„Reakce na příspěvek byla ohromná. Myslím, že si naši zaměstnanci uvědomili, že jim chceme vrátit něco z toho, co nám dávají každý den, abychom mohli růst,“ říká Huang. Odmítá, že by to firma udělala jen kvůli publicitě. „Jsou daleko levnější cesty, jak přitáhnout pozornost,“ hájí se.

Štědrost = spokojený zaměstnanec

Podle psycholožky Cheryl Isaacsové je štědrost zaměstnavatele dobrou cestou, jak mít spokojené pracovníky s lepší pracovní produktivitou. Nedávná studie University of Warwick tvrdí, že pocit štěstí dokáže produktivitu zaměstnanců „nakopnout“ o 12 procent.

Isaacsová ale upozorňuje, že nabízené benefity by měl mít dopad na širší okruh zaměstnanců a firmě by se měly bonusy dlouhodobě ekonomicky vyplácet.

Mezi další zaměstnanecké výhody, které měly v posledních letech mediální ohlas, patří nabídka ženám na zmrazení vajíček, která přišla od firem Apple a Facebook. Netflix zase přišel s roční rodičovskou dovolenou. Americká společnost Zillow hradí svým zaměstnankyním, které jsou na pracovní cestě, posílání mateřského mléka.