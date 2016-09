Až dvě stě tisíc lidí se může zbavit dluhu. Kvůli rozhodčí doložce

Rozhodčí doložky zrušil Nejvyšší soud už v roce 2011. Určil, že o sporných či nesplácených dluzích nemůže rozhodovat arbitr, kterého si zvolí věřitel. Takový arbitr pak často dlužníkovi připsal i astronomicky vysoké pokuty či úroky a poslal ho tím do exekuce. O něčem takovém ale mohou nyní rozhodnout už jen soudy.

Ne všechny úvěrové společnosti na to ale zareagovaly. Podle advokáta Petra Němce, kterého citují Lidové noviny, je kolem 200 tisíc exekucí stále vedeno podle neplatných rozhodčích doložek. S kolegy jich za poslední rok zastavili více než tisícovku. „Lidem jejich dluh snížíme o náklady exekutorů, advokátů a neplatné pokuty a úroky, ale dluh nezaniká,“ vysvětlil.

To se nyní může změnit. Podle Krajského soudu v Ostravě, který se jedním takovým případem zabýval, uběhla během neplatné exekuce promlčecí lhůta. Dlužník, který si v minulosti půjčil peníze u společnosti Essox, tak zřejmě nebude muset platit ani náklady exekuce, ani samotný dluh.

Společnost Essox se tomu mohla vyhnout, kdyby exekuci na základě neplatné rozhodčí doložky zastavila a pohledávku si uplatnila u soudu. Pokud by ji soud schválil, nařídil by exekuci rozsudkem, a dlužník by musel platit. Essox to ale neudělal. Podobně se zachovaly i jiné firmy.

„Naprostá většina dluhů v těch 200 tisících exekucí je starší než čtyři roky, tedy je promlčena,“ uvedl pro deník advokát Němec. Podle něj se může zdát nespravedlivé, že dlužníci se tak dostanou z dluhů, aniž by je uhradili. Upozorňuje ale, že dlužníci mají většinou i další závazky k jiným věřitelům, kteří svůj nárok u soudu uplatnili. Těmto poctivým věřitelům se jejich pohledávky vrátí.

Pro úvěrové firmy je to již druhá nepříjemná zpráva v krátké době. Nejvyšší soud nedávno rozhodl, že pokud je ve smlouvě o úvěru špatně vypočtená roční procentní sazba nákladů (RPSN), případně není uvedena vůbec, věřitel si nemůže počítat zamýšlené úroky. Trestem pro něj je nutnost přeúročit úvěr na sazbu blízkou nule a vrácení případných poplatků (více zde).

S chybným nebo neuvedeným RPSN se potýkala nejen společnost Essox, ale také GE Money Auto a Home Credit. Dvě posledně jmenované se ale s většinou svých zákazníků vyrovnaly bez nutnosti soudního procesu.