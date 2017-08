Nepovolené billboardy zmizí z hlavních tahů, likvidaci zaplatí vlastníci

Poutače podél nejdelší české dálnice teď musí zmizet. Nejpozději do konce letních prázdnin. Podle zjištění MF DNES ale zatím většina provozovatelů reklamy nechává billboardy na svých místech a čeká na další vývoj situace. Ta může být po uplynutí lhůty dramatická.

„Hned 1. září začnou pracovníci Ředitelství silnic a dálnic situaci podél hlavních tahů kontrolovat. Neodstraněné billboardy nejprve zahalí plachtou a vyzvou jejich majitele, aby splnili svoji povinnost a urychleně je odstranili,“ prozradil další postup tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Studecký.

Likvidace na náklady vlastníka

Pokud ani po zahalení billboardů jejich majitelé nezareagují, pracovníci Ředitelství silnic a dálnic poutače rozřežou nebo rozmontují a odvezou k likvidaci. Veškeré náklady pak naúčtují vlastníkovi. „Pokud se zjistí, že firma, které odstraněný billboard patřil, už zanikla, zaplatí náklady na likvidaci stát,“ uvedl Jan Studecký.

„Pro likvidaci billboardů využijeme naše zaměstnance i výškovou techniku,“ dodal mluvčí. Jediné externí náklady podle něj může představovat pronájem jeřábu, a to v případě, že bude k likvidaci nějakého většího billboardu nutný.

Organizace zabývající se bezpečností dopravy chystaný postup vítají. „Billboardy jsou jedním ze zdrojů, které odvádějí pozornost řidičů. Proto jejich odstranění vítáme,“ konstatoval pro MF DNES vedoucí BESIP Martin Farář. „Při rychlosti 130 km/h ujede řidič každou sekundu 36 metrů. Za pouhé dvě vteřiny, což je čas potřebný k pohledu na billboard a letmé zjištění jeho obsahu, urazí vozidlo 72 metrů, aniž by řidič věděl, co se před ním děje. Pokud ho obsah zaujme, pohled na poutač se opakuje a řidič tak může ztratit pozornost na delší čas,“ dodal Farář.

Zákaz platí i v Německu

„Silnice má být bezpečná, což znamená také s dobrým rozhledem, a ne zaplavená stovkami reklam, které rozptylují pozornost. Náraz do nich je většinou smrtelný,“ doplňuje mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Zákaz billboardů u dálnic už mimo jiné platí třeba v Německu a řadě dalších evropských zemí.

Tuzemský zákaz reklamních poutačů v ochranném pásmu u dálnic a silnic I. třídy vyplývá z novely zákona o provozu na pozemních komunikacích z roku 2012. Poslanci tehdy kvůli obavě z možných sporů s provozovateli venkovní reklamy ponechali pětileté přechodné období, po které mohou u silnic billboardy zůstat. A to uplyne s koncem letních prázdnin.

Zdaleka ne všichni ale se striktním zákazem billboardů souhlasí. „Tento zákaz by se krásně vyjímal v učebnici ekonomie regulace. Jedná se o dokonalou ukázku regulační neefektivity,“ uvedl Aleš Rod, ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz. „V devadesátých letech, kdy u silnic rostly tisícovky reklamních nosičů jak houby po dešti, nikdo nic neřešil. To trvalo skoro 20 let. Česko se stalo rájem billboardů. A nyní namísto dílčího odstranění nosičů z nevhodných míst přišla zcela nesmyslná regulace v podobě totálního zákazu ekonomické aktivity,“ dodal Rod.

Obce přijdou o příjmy

Zdeněk Mandík ze Svazu měst a obcí ČR zase upozorňuje na to, že silnice první třídy představují pro obce často značnou zátěž. Naproti tomu platby provozovatelů venkovní reklamy a útraty projíždějících řidičů jsou jedny z mála benefitů, které za to mohou čerpat. Svaz měst a obcí proto preferuje, aby o umístění venkovní reklamy mohly rozhodovat samotné radnice, které nejlépe posoudí bezpečnostní i estetickou situaci na konkrétních místech.

„I sami provozovatelé venkovní reklamy mají zájem, aby černé billboardy zmizely, ale v řadě případů nabízí současné znění zákona více možností výkladu, a tak je umístění řady reklamních poutačů sporné a ještě bude předmětem dalších jednání,“ podotýká prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy Marek Pavlas. Vlastníci billboardů podle něj budou po volbách usilovat o zmírnění legislativy, aby se mohla alespoň část billboardů legálně vrátit. Někteří provozovatelé navíc zvažují, že se budou soudit s českým státem o ušlý zisk (psali jsme zde).

Na zákaz billboardů se v předstihu chystají i velké firmy, pro které byly venkovní poutače významným inzertním nástrojem. „Billboardy u dálnic a silnic I. tříd nahradíme vhodnou kombinací ostatních kanálů. Posílíme tedy jak on-line, PPC inzerci, ale i print či televizní a rozhlasovou reklamu,“ uvedl ředitel marketingu skupiny AAA AUTO Daniel Šturm.