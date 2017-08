Příliš výjimek a chyby úředníků, kritizuje NKÚ správu daní z příjmů

V tomto období NKÚ prověřoval postup ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství a finančních úřadů při správě daně.

„Kontrola ukázala, že zákon o daních z příjmů se postupně stává stále více nepřehledným, je složitý a obsahuje řadu výjimek, což komplikuje správu daně, zvyšuje administrativní zátěž těm, kteří daně odvádějí i spravují, a nepřispívá efektivitě výběru daně,“ sdělil mluvčí úřadu Václav Kešner.

Na složitost placení i výběru daně mělo podle úřadu vliv celkové množství odpočitatelných položek i časté změny v zákoně. „Jen v kontrolovaném období byla zavedena například nová sleva na dani, progrese daňového zvýhodnění podle počtu dětí, solidární zvýšení daně pro osoby s vysokými příjmy nebo se měnily podmínky pro vykazování daňového základu,“ upozornil Kešner.

Změny v zákoně se podepsaly i na nepřesných odhadech příjmů z daní do státní pokladny. Odhady se podle NKÚ lišily od skutečného objemu peněz z daně až o více než šest procent. Ministerstvo financí navíc samo nezjišťovalo, jak se změny promítly do rozpočtu.

„K dispozici sice mělo údaje z daňových přiznání, ty se ale nezpracovávají způsobem, který by umožnil rozpoznat reálný dopad jednotlivých změn na rozpočet,“ uvedl Kešner. „S ohledem na to, že úpravy se mohou dotýkat až zhruba 4,5 milionu fyzických osob a více než 350 tisíc zaměstnavatelů a každá další úprava může dále zvyšovat administrativní zátěž, bylo by vhodné vliv změn vyhodnocovat,“ doplnil.

Chyby úředníků

Při elektronickém podání daňových přiznání, které je od roku 2015 povinné pro osoby s datovou schránkou, finanční úřady v několika případech porušily zákon. Automatizovaný daňový informační systém (ADIS) totiž neumí odeslat automaticky zprávu o odmítnutí podání, takže na chybu v přiznání musí plátce daně upozornit pracovníci finanční správy.

„Na vzorku 141 odmítnutých podání kontroloři zjistili, že v osmi případech finanční úřady nevyzvaly osobu, aby podání opravila, ale rovnou jí uložily pokutu, čímž porušily zákon,“ sdělil mluvčí NKÚ. V roce 2015 evidovalo Generální finanční ředitelství přes 400 tisíc podání přes datovou schránku.