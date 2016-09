Ogar, Dcerka z Lidečka, Váša Příhoda. Další vlaky dostanou jména

Cestující ve Zlínském a Olomouckém kraji se sice nedočkají v příštím roce prakticky žádných nových vlaků, budou ale jezdit spěšnými vlaky, které budou mít v jízdních řádech nejen číslo, ale i jméno.

Na nových jménech spěšných vlaků se dohodli organizátoři dopravy z obou krajů s Českými drahami. Pětici jmen spěšných vlaků mezi Olomoucí a Horní Lidčí vybrali cestující v anketě krajských koordinátorů dopravy KIDSOK a KOVED. „Věřím, že se nám tímto způsobem podařilo přilákat ještě více pozornosti k veřejné osobní dopravě,“ uvedl ředitel KIDSOK Jaroslav Tomík.

I přes nová jména nečeká cestující žádná změna v kvalitě cestování. I nadále budou na vlaky nasazovány „pantografy“ řady 460, která je jednou z nejstarších a nejméně pohodlných jednotek na tuzemské železnici. Vlaky vyrobené v letech 1974 až 1978 nemají například klimatizaci a nejsou nízkopodlažní.

Na novější soupravy musí zatím cestující na této trase zapomenout. Olomoucký ani Zlínský kraj totiž patří mezi kraje, které zatím nevyhlásily jedinou soutěž na železničního dopravce, a musí se tak smířit s tím, co jim České dráhy k provozu nabídnou. Kraje, které dopravce soutěžily, se dočkaly kromě nižší ceny i novějších vozidel.

S Ladou z Prahy do Budějovic

Nový jízdní řád přinese nové spoje na jih Čech, kde se objeví čtyři páry expresních vlaků z Prahy do Českých Budějovic, případně ještě dál do Lince nebo Českého Krumlova.

Například expres 1547/1546 z Prahy do Lince ponese jméno Váša Příhoda, což byl český houslista původem z Vodňan, který se proslavil zejména v Rakousku. „U vlaků na trase Praha - Linec volíme názvy vlaků tak, aby byly stejně často zastoupené české i rakouské osobnosti. Rakouským protějškem V. Příhodovi je Anton Bruckner, po kterém už v současnosti je pojmenován expres Praha - Linec a zpět,“ vysvětlil Petr Pošta z tiskového oddělení Českých drah.

Expres z Prahy do Českého Krumlova se bude jmenovat Josef Seidel, což byl významným fotografe, který působil v tomto jihočeském městě. Po jeho synovi Františkovi chtějí České dráhy pojmenovat vlak z Krumlova do Černého Kříže.

Svůj vlak bude mít od prosince i Josef Lada, a to rychlík z Prahy do Českých Budějovic. Rychlík z Prahy do Tábora a zpět ponese jméno po staviteli železničních tratí Ludvíkovi Zatěrandovi.