Mocná láska s Božím zeleným šlehem. Image marihuany se přiblíží konzumentům

Jejich hlavním vzkazem bude, že tráva už není jen na to, dostat se do rauše. Může vám také pomoct dostat se ze stresu, zlepšit spánek nebo vás dostat do nálady na milování. Reklamní byznys pracuje na tom, aby změnil obrázek, který marihuana mezi lidmi má. Marketéři chtějí z trávy udělat alternativu k výrobkům, které se prodávají v supermarketech, obchodech s lihovinami či lékárnách, píše agentura Bloomberg.

„Naší konkurencí je prodejce kávy, jejíž šálek si dáte po ránu, prášku na spaní, hrnku heřmánkového čaje,“ tvrdí Peter Barsoom, bývalý manažer v bankách Merrill Lynch či Morgan Stanley, který nyní vede společnost 1906 vyrábějící čokolády s obsahem konopí.

Podle agentury průzkumu trhu Arcview mají prodeje legální marihuany v USA v příštích čtyřech letech vzrůst ze současných 7 na 18 miliard dolarů (z 177 na 455 miliard korun). Firmy tak spěchají, aby získaly povolení pro své produkty a rozšířily tak přitažlivost marihuany.

Poprat se s neduhy a obtížemi

Prvním krokem je snížení účinků a roztřídění marihuany podle různých kvalit zlepšujících náladu. Pak teprve se budou pro jednotlivé produkty hledat názvy. Firma 1906 (pojmenovaná podle roku, kdy americké zákony marihuanu poprvé zakázaly), představí výrobky jako Go (v překladu Jdi) pro zvýšení energie, Pause (Oddech) na zklidnění, Midnight (půlnoc) pro zlepšení spánku, Present (Přítomnost) na soustředění a High Love (Mocná láska) pro povzbuzení sexuálního vzrušení.

Jestli budou výrobky opravdu navozovat tyto stavy, je skoro nedůležité. Peter Barsoom míní, že nová generace spotřebitelů bude moderní marihuanu vyhledávat, aby jim pomohla poprat se s různými neduhy a obtížemi. A není sám. Spousta jiných podnikatelů v konopném byznysu také prodává produkty šité na míru konkrétní náladě.

„Snížení množství drogy na jedno kousnutí či polknutí je pro získání nových zákazníků klíčové,“ myslí si bývalý obchodník z Wall Street Mike Ray. Založil firmu Bloom Farms, která vyrábí plněné elektronické cigarety a předbalené „jointy“. „Mikrodávkování je podle mne cesta budoucnosti,“ říká.

Blažené elektronické jointy

Například Matt Seashols byl dosud frustrovaný, že nemůže v lékárnách v Severní Kalifornii najít nic, co by mu poskytlo určitý pocit, aniž by ho účinky přípravku vyřadily z provozu. Stal se tak spoluzakladatelem firmy hmbldt, která vyrábí plněné elektronické cigarety k navození určitého stavu: blaženosti, klidu, úlevy a spánku. Hmbldt také slibuje, že umožní „špičky“ líp kontrolovat - poté, co uživatel inhaluje 2,25 miligramů oleje, cigareta začne vibrovat. Pro srovnání, většina výrobků obsahuje pětimiligramovou dávku.

Aby se výrobky z konopí staly čímsi, jako je třeba víno, které si člověk dá na dobrou náladu, je třeba posunout image trávy. „Třeba lidé, kteří mají děti, si můžou teď po jejich uspání v klidu dát naši čokoládu a ‚neodstřelit‘ se. Většina z nás nemá šest hodin na to, aby se dostávala z požití nějaké dobroty,“ vysvětluje Barsoom.

Otec Mikea Raye koupil pozemky Bloom Farms v 70. letech minulého století a hostil tam komunitu hippies. Ray teď toto jméno dal novému podniku, vyrábějícímu produkty, které se budou moct prodávat v supermarketech typu Whole Foods (kde se prodávají jen věci bez umělých chemických přísad) nebo v krámcích na předměstí.