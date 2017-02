RegioJet zdražil i zlevnil autobusy, plánuje linky do Krkonoš a Třeboně

„Jsou to cenové úpravy, které RegioJet v případě autobusové dopravy dělá vždy na začátku roku, kdy dochází k pravidelnému vyhodnocení situace na trhu u jednotlivých linek a jejich ekonomiky a ke zohlednění očekávaného vývoje nákladů v následujícím období,“ řekl mluvčí firmy Aleš Ondrůj.

Změny se týkají pěti linek: Brno - Ostrava, Praha - Znojmo, Praha - Most/Jirkov/Chomutov, Brno - Zlín a Praha - Hradec Králové. Zdražení i zlevnění je zhruba o pět korun.

Například na trase Praha - Hradec Králové RegioJet nebude mít jízdné v tarifu Standard, ale pouze jízdné rozdělené na špičky a mimošpičky. Některé spoje tak zlevní - v případě platby kreditovou jízdenkou jsou nově ceny 75 a 90 korun. Na trase z Brna do Kroměříže se sníží cena mimošpičkového jízdného na 59 korun při platbě kreditovou jízdenkou a u pevné jízdenky z 85 na 80 korun.

Na stejné lince naopak zdraží cesta s kreditovou jízdenkou z Brna do Zlína o pětikorunu, stejně tak se zvýší cena na trase Praha - Znojmo. Mezi Brnem a Ostravou zdraží jízdenka z Brna do Příbora a Frýdku-Místku o 5 korun, už v lednu RegioJet zlevnil jízdenku na trase Brno - Olomouc z 80 na 69 korun.

RegioJet chystá na letošní rok dvě nové linky, zatím žádá o potřebná povolení. Jsou to spoje z Prahy do Špindlerova Mlýna a do Třeboně. Jejich trasování ale zatím dopravce tají. Firma se navíc po předchozích sporech domluvila s Jihočeským krajem a začne od března vozit lidi i mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem, nově začne zajíždět až na Lipno (více čtěte zde). Autobusy RegioJet v Česku jezdí do 50 měst.