Kuřáci zkouší nový trik, jak obejít zákaz: vodní dýmku na cigarety

Nenápadnou vodní dýmku nabízí několik internetových prodejců. A někteří své zákazníky přesvědčují, že je to cesta, jak si zakouřit u piva v hospodě, aniž by host cokoliv porušoval. Argumentují výjimkou, kterou mají čajovny na užívání vodních dýmek.

„Je to vodní dýmka, takže na to nikdo nemůže nic říct a nemělo by to být postižitelné,“ říká Jiří Trávníček, provozovatel jednoho z e-shopů s pomůckami pro kuřáky. Jeho společnost Ravat dodává do hospod automaty na cigarety a bojí se, že tento byznys „protikuřácký zákon“ poškodí. I proto začal nakupovat od českého dodavatele tyto malé vodní dýmky z Číny. Zájem o ně roste. „Zatím nevidíme výpadek tržeb u automatů. Čekám, že to bude horší, třeba nás to zničí, uvidíme,“ dodal.

Ministerstvo zdravotnictví dalo najevo, že podobné praktiky považuje za obcházení zákona a nebude je tolerovat.

„Přikláníme se k tomu, že na použití kapesních vodních dýmek, které slouží ke kouření cigaret, a nikoliv k používání tabáku určenému do vodní dýmky či bylinných směsí určených k tomuto účelu, se výjimka nevztahuje,“ napsala iDNES.cz mluvčí resortu zdravotnictví Štěpánka Čechová..

Dodala, že Ministerstvo zdravotnictví ČR žádnou novelizaci „protikuřáckého“ zákona aktuálně neplánuje.

Oslovení právníci ale tak jednoznačně nemluví a není vyloučeno, že nakonec v podobných sporech budou muset rozhodovat soudy.

Co je vodní dýmka? Zákon mlčí

„Čistě na základě doslovného znění zákona je možné dojít k závěru, že kouření takové vodní dýmky, v níž je kouř produkován spalováním cigaret, je v prostorách stravovacího zařízení možné,“ říká advokát Miroslav Hájek ze společnosti Vilímková Dudák & Partners.

Dodává však, že důvod výjimky pro vodní dýmky je ten, že by jejich zákaz mohl být likvidační pro čajovny a právě proto sázka na tento fígl nemusí vyjít. „Jiné, tedy netradiční, typy vodních dýmek by při tomto pohledu nemusely obstát,“ je přesvědčen.

Ani právník Tomáš Kindl, který se regulujícím zákonem zabývá, jednoznačně nedokáže říct, zda cigaretové vodní dýmky jsou porušením legislativy.

Podle něj budou muset případy posoudit kontrolní orgány. Ty rozhodnou, zda tento výrobek odpovídá obecně chápanému významu „vodní dýmka“, nebo zda se jedná o obcházení zákona.

Problém však je, že zákon pojem vodní dýmky vůbec nedefinuje a v důvodové zprávě vychází z přesvědčení, že jde o běžně používaný termín, který není nutné zvlášť vysvětlovat.

„Podle mého názoru tato výjimka v zákoně hlavně vůbec neměla být, a pokud jsme ji měli kvůli ‚čajovnám‘ připustit, tak jen přísně omezeně, nikoli pro všechny restaurace,“ uvedl Kindl, který je skeptický k většímu rozšíření této novinky.

Mluvčí ministerstva uvedla, že je na provozovateli restaurace, zda vodní dýmky bude tolerovat či nikoliv. „V zákoně se hovoří o provozovně stravovacích služeb. Zákon provozovateli nicméně nebrání, aby zákaz používání vodních dýmek ve své provozovně zavedl,“ doplnila Čechová.

Pět fíglů

Cigaretová vodní dýmka je jen jedním z triků na obcházení zákona, který od 31. května zakazuje kouřit v prostorách veřejného stravování. Asi nejpopulárnějším z nich je přemalování štítu hospody na soukromý klub. Jiní spoléhají na to, že se u nich nevaří, a tak pro ně zákon neplatí. To však ministerstvo odmítlo.

Část hospodských se může spoléhat na přechodné tříměsíční období, nebo si najdou cestu, jak udělat ze svého podniku dočasnou stavbu. Na tyto objekty se totiž zákaz nevztahuje.

Jistou naději pak mohou někteří provozovatelé spatřovat i v taktice „mrtvého brouka“. Přesvědčení vychází z předpokladu, že pokutu jako provozovatel nedostanu, když bude zjevné, že jsem si kuřáka ve svém podniku nemohl všimnout (čtěte: Hospody hledají triky, jak obelstít zákaz kouření).

