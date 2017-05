Radu ČTÚ dalších pět let povede Novák, novou posilou je Chomyn

Josef Chomyn s posvěcením vlády zaplní místo po Ondřeji Malém, kterému vypršel mandát v půlce března. Od té doby bylo páté křeslo v radě neobsazené.

„Ano, byl jsem kvůli tomu pozván na středeční zasedání vlády,“ potvrdil Chomyn informaci iDNES.cz o tom, že ho ministerstvo vybralo jako kandidáta do rady ČTÚ. Vláda jeho jmenová ve středu stvrdila. Prodloužila také o dalších pět let mandát současnému předsedovi ČTÚ Jaromíru Novákovi.

Třiačtyřicetiletý absolvent informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy působí v oboru telekomunikací od devadesátých let. Nejznámější je jako dlouholetý předseda představenstva českého neutrálního internetového propojovacího uzlu NIX.CZ, tedy společnosti sdružující české poskytovatele internetových služeb. Dříve Chomyn působil třeba v dceřinné společnosti Českých drah ČD Telematika. Jako profesionál a odborník má v oboru dobré renomé.

ČTÚ jako regulátor dohlíží na dodržování zákona o elektronických komunikacích. Uděluje třeba pokuty ve sporech mezi spotřebiteli a operátory. Kromě toho sbírá data a zpracovává analýzy. Nedáno například zpracoval podklady pro mapu bílých míst internetu, aktuálně dělá na tříkriteriálním testu, z něhož se může odvodit ex ante regulace.

Právě jakoukoli regulaci, kterou úřad vysílá do světa, musí schválit většina členů rady. Rada zároveň slouží jako odvolací orgán ve sporech mezi operátory.

Kandidáti operátorů se neprosadili

Jak dříve informovaly Lidovky.cz,v souvislosti s doobsazením volného místa v radě ČTÚ se v kuloárech mluvilo o člence představenstva Hospodářské komory Haně Továrkové, právničce stavební společnosti Metrostav Haně Nevřalové, řediteli vnějších vztahů české pobočky Microsoftu Václavu Machovi a někdejším šéfovi stejné firmy Michalu Čupovi.

Někteří z nich byli přitom považováni za kandidáty blízké velkým operátorům nebo přímo skupině PPF, která ovládá operátora O2. Od Chomyna - který předsedá platformě pro neutrální výměru dat - se podle jeho dosavadních činů žádná přehnaná náklonnost k velkým operátorům čekat nedá.

Z pozice předsedy představenstva NIX.CZ byl třeba před dvěma roky spoluautorem otevřeného dopisu vládě, ve kterém spolu s kolegy upozorňovali na nebezpečí spojené s ministerským záměrem zpoplatnit volné frekvence užívané malými wifináři (o záměru jsme psali zde).

„Zpoplatněním dosud volných frekvencí dojde k významnému zásahu státu do současného konkurenčního prostředí, které ve svém důsledku bude znamenat pokles počtu uživatelů internetu, respektive snížení kvality přístupu k této celosvětové síti. A to zejména v regionech a řidčeji osídlených oblastech, kdy dle našich odhadů zasáhne minimálně polovinu obyvatel Česka,“ vyhradilo se tehdy vedení NIX.CZ proti plánu, který by nahrál velkým poskytovatelům internetu, včetně hlavních operátorů.

Velcí operátoři to nyní mají s úřady těžší

Chomynův nástup tak potvrdil nedávné změny ve státní správě týkající se telekomunikací. Ještě nedávno to přitom vypadalo, že operátoři mají situaci dobře „ošetřenou“. Poslanci jim schvalovali změny legislativy, které jim nahrávali (psali jsme o tom třeba zde). Ministerstvo průmyslu vedené Janem Mládkem v tandemu s poradcem a později náměstkem Lubomírem Bokšteflem navrhlo také několik změn nahrávajících velkým operátorům.

Kromě zmíněného plánu na zpoplatnění spektra užívaného pro wi-fi to byly například momenty, kdy ministerstvo „zapomnělo” do návrhu novely zákona o elektronických komunikacích dopsat prospotřebitelskou pasáž prosazovanou senátory okolo Aleny Dernerové (více čtěte zde). Nebo když se do návrhu téže novely na poslední chvíli a bez konzultací dostal zákaz „podpultových” tarifů, po kterém volal operátor O2 (více zde).

Téměř jediná kritika operátorů zaznívala z ČTÚ, konkrétně od předsedy rady Jaromíra Nováka a radního Malého. A i to mělo skončit. Začátkem února se Mládek opřel do ČTÚ a označil ho za viníka drahých mobilních dat. Ostře kritizoval Malého a řekl, že nechce, aby byl znovu radním. Vzhledem k tomu, že letos končí mandát i Novákovi, vypadalo to, že kritika bude umlčena (popsali jsme zde).

Jenže potom nabraly věci rychlý a opačný spád. Oficiálně kvůli drahým mobilním datům skončili ve vedení ministerstva Mládek s Bokšteflem. Na jejich místo přišel ministr Jiří Havlíček a náměstek Marek Ondroušek. Druhý jmenovaný vyhlásil za svůj hlavní cíl dohlédnout na proces novelizace zákona o elektronických komunikacích tak, aby vytvořil prostředí více příznivé ke spotřebitelům (rozhovor s náměstkem čtěte zde).

Ani Malý dlouho mimo nezůstal a usedl na uvolněné místo vládního digitálního koordinátora. V radě ČTÚ ho nevystřídá vyslanec operátorů, ale odborník Chomyn dostal ve středu na vládě podporu v čele úřadu bude dalších pět let Novák. Operátoři tak proti sobě mají nyní ve veřejné sféře mnohem kritičtěji založené protějšky, než na jaké byli dlouho zvyklí.