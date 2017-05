Nupharo Park zadotovaný stamiliony z evropských fondů je opět v insolvenci

Nupharo park se tak v pondělí ocitl v insolvenčním řízení. Insolvenční návrh tentokrát podala stavební firma Moravostav, které Nupharo nezaplatilo už dříve. Podle návrhu dluží brněnské firmě, coby hlavnímu stavebnímu dodavateli, majitelé parku bezmála 310 milionů korun a úroky.

Moravostav na základě předešlé dokumentace případu Nupharo vyjmenovává v insolvenčním návrhu dalších třináct věřitelů. Například bance Equa mělo Nupharo dlužit 115 milionů korun. Podle informací v insolvenčním návrhu ale tato pohledávka byla postoupena nejprve ABB a nyní ji drží firma Benuphare, za níž stojí Jana Ryšlinková, investor Jan Pravda, Perseus Capital Stanislava Pavla a RRR Consulting.

Právě matematička Ryšlinková byla spolu s pražským developerem Milanem Gánikem v roce 2011 u nápadu na vybudování areálu na venkově v česko-německém pohraničí. V roce 2013 schválilo na projekt vědecko-technologického parku na třísetmilionovou dotaci z evropského fondu ministerstvo průmyslu a obchodu, tehdy ještě vedené Martinem Kubou z ODS. Poté se do projektu přidala i švýcarská firma ABB.

Stamiliony z dotací by se musely vracet

V polovině loňského srpna ale na sebe Nupharo Park (konkrétně jeho švýcarští spolumajitelé z ABB) sám podal insolvenční návrh a Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení (informovali jsme zde). Podle dokumentů v insolvenčním rejstříku dlužil tehdy Nupharo Park několika věřitelům v čele s Moravostavem dohromady bez úroků 464 milionů korun.

Následně došlo ke změnám ve vlastnické struktuře a sérii operací snažících se předlužený projekt od krachu zachránit. Momentálně ve vedení parku figurují Ryšlinková, Stanislav Pavel z Perseus Capital a Johan Magnus Ingemar Pousette z RRR Consulting - tedy stejné osoby, které podle insolvenčního návrhu drží i druhou největší pohledávku.

Mediální zástupkyně Nupharo parku Martina Chromečková loni v listopadu tvrdila, že do konce roku 2016 by se parku mělo podařit vyřešit problémy v čele s dluhy (psali jsme zde). Nynější insolvenční návrh ale svědčí o tom, že tento plán nevychází.

Úpadek projektu parku by mimo jiné znamenal nutnost vracet zpět třísetmilionovou dotaci, kterou by následně ministerstvo průmyslu muselo vrátit do Bruselu. V podobných případech to ale bývá zpravidla marná snaha a původní dotační peníze daňových poplatníků stát z insolvence zpět nedostane a vracet na unijní účty je tedy musí z jiných zdrojů.