Nakupování na prahu revoluce. Zákazníka ohlídají senzory a algoritmy

Nesnášíte fronty? Prodejna potravin v americkém Seattlu ukazuje, že to jde i bez nich. Žádné nevzniknou, ani když se obchod zaplaví lidmi. Je ale nutné zapojit umělou inteligenci, jakou využívají samořiditelná auta.

Samoobsluha Amazon Go je výkladní skříní technologických novinek, jaké se postupně zabydlují v retailu. Giganti jako Apple, Google nebo Microsoft utrácejí za vývoj chytrých řešení, která pomocí senzorů přečtou tváře, ale i přání zákazníků. Chytré regály vidí, jak rychle mizí káva, mouka nebo cukr a vypočítají, kolik zboží objednat. Vítejte v blízké budoucnosti.

Amazon už dobyl svět on-line nákupů a teď se snaží o revoluci v kamenných obchodech. Zvláštní je už to, že v chystané síti supermarketů chce prodávat potraviny, tedy sortiment, který se na internetu neprodává moc dobře. Ještě víc překvapuje, jak obchod funguje.

Nakupování bez peněženky

Vypadá to jednoduše. U vchodu mávnete mobilem kvůli identifikaci a můžete začít nakupovat. Zboží, které vezmete do ruky, se ihned díky počítačovému vidění přičte na váš účet a ze seznamu naopak zmizí, jakmile ho vrátíte do regálu. Když máte vybráno, prostě odcházíte. Bez čekání ve frontě, prodavaček i pokladen. Systém rozpozná, co jste si koupili, a platbu vám odečte elektronicky.

„Nakupování bez pokladen umožňují stejné technologie, jaké se používají v samořiditelných autech,“ vysvětlil Amazon princip své prodejny, kterou vybavil umělou inteligencí, počítačovým viděním a hloubkovým učením.

Kolik takových obchodů otevře, zatím tají. Ambice nezapře, konkurovat v prodeji potravin chce hráčům, jako je Wallmart. A nemusí jít jen o koncept Go. Testuje totiž i prodejny drive thru pro řidiče. Kromě toho si ušlapává půdu pro vstup do Evropy. Ochranné známky nové prodejny už si zaregistroval v Británii. Každopádně, jeho prodejna budoucnosti je hozenou rukavicí mezi vývojáře, kteří se v retailu předhánějí s nejrůznějšími technologickými novinkami od chytrých regálů, přes platby mobily až po virtuální realitu.

„Jsem rád, že s tím někdo přišel, ale myslím, že uplynou dekády, než se něco takového rozšíří,“ je trochu skeptický Stanislav Zrcek, jednatel společnosti Diebold Nixdorf (dříve Wincor Nixdorf), která v retailu zavádí inovace a stojí například za systémem skenerů, se kterými nakupují zákazníci hypermarketů Globus nebo některých obchodů Tesco. Jejich nasazení zvažují i další hráči. Jeden z jeho klientů mezi obchodními řetězci teď testuje pojízdné roboty, kteří kontrolují, zda je v regálech dost zboží.

Nakupování pod dohledem

Nehledě na to, jestli Amazon své sci-fi obchody zrealizuje, inovace neminou ani českého zákazníka. Ten je podle ředitele společnosti Retailtrek Martina Hoška jedním z nejpokrokovějších v Evropě, pokud jde o využívání možností moderních telefonů. Firma je v tuzemsku jedním z průkopníků v instalaci zařízení, kterým se v angličtině říká beacons. Majáčky, které komunikují se zákazníkem, instaluje v desítkách obchodů OC Galerie Teplice a chystá se jimi osázet celou Pařížskou ulici nebo pražskou ZOO.

Fungují jako malý radar, který si v omezeném prostoru najde a osloví zákazníka reklamou nebo radou zaslanou na mobilní telefon. Funkcí je spousta. Zařízení například pozná, jak dlouho stojíte u vystavených bot v obchodě a po určité době vás osloví. Některé obchody v USA jdou ještě dál. Legendu ke zboží vám pošlou, až když ho zvednete. Beacony se dají připevnit na nákupní košík a sledovat tak cestu zákazníka. Uniknout radarům lze jednoduše tím, že si vypnete bluetooth. Ke komunikaci je navíc nutná aplikace.

I tak Retailtrek věří, že má v ruce silný nástroj, který může ovlivnit zákazníka. „Z průzkumu víme, že šedesát procent lidí má pořád zapnutou wi-fi. A dalších víc než osmnáct procent bluetooth,“ říká Hošek a ujišťuje, že aktivity firmy nekolidují s ochranou osobních údajů a chystanými regulemi EU. Podle Zrcka však právě ochrana soukromí byla důvodem, proč se některé jiné inovace v zámoří nemohly realizovat a sám v tom vidí jednu z možných překážek jejich masového rozšíření. Beacons jsou však v USA velkým hitem. V roce 2014 jich bylo v obchodech třicet tisíc, loni už 3,5 milionu, uvedla agentura Bloomberg. Podle některých studií navyšují tržby obchodů dvouciferně.

Začátek boomu

Je možné, že jejich boom nastane i v Česku. „Klienty ani nemusíme přesvědčovat. Uvědomují si, že technologie je budoucnost,“ míní Hošek. O spolupráci teď jedná s velkými skupinami, které spravují obchodní centra jako CBRE nebo CPI, s pražským outletem Fashion Arena nebo se skupinou Vermont, vlastníkem řady módních značkových obchodů, jako je Gant či Nautica.

Inovací, které mají vývojáři aplikací i technologické firmy v rukávu, je ale celá řada. Chytré senzory v obchodech rozpoznají vznikající frontu, muže od žen a odhadnou i jejich věk, podle koncentrace lidí nasměrují obsluhu, umí ve správnou chvíli spustit interaktivní reklamu a v mnoha případech nahradí rozhodování člověka. A pochopitelně jsou silným marketingovým nástrojem – zanalyzují, kudy lidi chodí, kde se zdržují nebo pokolikáté v obchodě jsou. „Zajímavé je, že se od odvětví maloobchodu učí i ostatní instituce, jako jsou banky nebo telekomunikační operátoři,“ říká Juraj Kralik, mluvčí Microsoftu, který v tuzemsku čeká na první zájemce o tato řešení.