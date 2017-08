Obchvaty zklidňují obce až moc. Městům nevadí, podnikatelé však žehrají

Škody, které podnikatelům vznikají, nikdo nesleduje. Odhadovalo se, že po dokončení dálnice D5 na hranice s Německem do Rozvadova koncem devadesátých let klesly tržby tamním podnikatelům až o sedmdesát procent.

Vedle obchvatu Ústrašína, který se dnes otevírá na Pelhřimovsku, má blízko k otevření nové silnice odvádějící dopravu z centra i město Dubá na Českolipsku. „Obchvat města je částečně v provozu a naplno začne sloužit v říjnu. Nikdy jsem ale nepředpokládala, že po otevření obchvatu nastanou živnostníkům problémy,“ říká starostka města Zdeňka Šepsová.

Místostarosta téhož města Tomáš Novák to ale vidí jinak. „Já osobně jsem příznivcem obchvatu nebyl. Dubá žije z letního turistického ruchu, teď zrovna praskají zdejší restaurace ve švech, ale mimo sezonu představují projíždějící řidiči záchranu pro místní restaurace, aby nemusely na zimu zavřít,“ uvedl pro MF DNES muž, který zároveň provozuje ve městě restauraci.

Obchvaty Česka Města a obce, kde je obchvat ve výstavbě: Dubá (Liberecký kraj)

Miličín (Středočeský kraj)

Strakonice (Jihočeský kraj)

Sklené nad Oslavou (Vysočina)

Lechovice (Jihomoravský kraj)

Znojmo (Jihomoravský kraj)

Opava (Moravskoslezský kraj)

Třinec (Moravskoslezský kraj)

Hnojník (Moravskoslezský kraj) Místa, kde se výstavba obchvatu brzy chystá: Krnov (Moravskoslezský kraj)

Frýdek-Místek (Moravskoslezský kraj)

Olbramovice (Středočeský kraj)

Krušovice (Středočeský kraj)

Řevničov (Středočeský kraj)

Slaný (Středočeský kraj) Lubenec (Karlovarský kraj)

České Budějovice (Jihočeský kraj)

Přestěhují se k obchvatu

Po neuvěřitelných osmdesáti letech příprav letos začala výstavba obchvatu kolem vinařské obce Lechovice u Znojma. Ve zdejších serpentinách se každoročně stane řada vážných nehod. „Dokončení obchvatu v roce 2019 se už nemůžeme dočkat,“ říká starosta Lechovic Josef Juráček.

Současně připomíná, že obec je proslulá svými restauracemi a jejich majitelé se do budoucna dívají s obavami. „Jeden z nich si už chystá pozemky pro výstavbu nové restaurace blíže obchvatu a my mu v tom jako obec pomáháme,“ dodává starosta Lechovic. Do kvalitní restaurace si řidiči podle něj rádi zajedou i v případě, že nebude stát přímo u silnice.

Velké změny vyvolá i chystaná výstavba dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů. Trasa staré silnice totiž vede středem několika obcí, kde působí vyhlášené motoresty a restaurace. „Odvedení dopravy mimo obec určitě bude mít negativní dopad na naše podnikání,“ říká vedoucí pizzerie v Řevničově Filip Hrnčíř. „Plánujeme nové reklamní cedule a další možnosti propagace, aby k nám řidiči odbočili i po výstavbě dálnice,“ dodává.

Řevničov, v jehož centru se nyní kříží dvě frekventované silnice první třídy, bude brzy obkroužený obchvaty hned ze dvou stran a tranzitní doprava ho zcela mine.

Totéž platí i pro sousední Krušovice. Jejich starostka Markéta Fröhlichová se ale příliš nebojí: „V restauracích a službách pro projíždějící motoristy u nás pracuje odhadem 30 lidí, z toho je jen jedna třetina místních. Nemalou část zákazníků přitom tvoří návštěvníci místního pivovaru, a proto zatím nemůžeme odhadovat, o kolik se sníží návštěvnost.“ Další obcí, kde by měla být zahájena výstavba obchvatu v horizontu nejbližších měsíců, jsou Olbramovice u Benešova. Tříkilometrový obchvat za půl miliardy korun odstraní dlouhé kolony, které se často vytvářejí před obcí na hlavní trase z Prahy do jižních Čech.

„U nás má obchvat velkou podporu, přeje si ho 95 procent obyvatel. Ale neuvědomují si, že to bude znamenat výrazný úbytek návštěvníků místních restaurací i obchodů, podobně jako obchvat vylidnil centrum nedalekého města Votice,“ říká olbramovický starosta Ivo Novák.

Mezi místními podnikateli přesto zatím panuje optimismus, jeden z nich si dokonce před pár dny otevřel nový obchod v centru obce.

Říčany obchvat nechtějí

Z nového obchvatu se již téměř rok těší ve Staňkově u Domažlic, kde předtím vedla hlavní silnice do Německa přímo přes náměstí. „V restauracích zřejmě tržby poklesly, ale zatím nevím o žádné, která by se dostala do problémů,“ říká místostarosta Staňkova Jaroslav Šobr s tím, že v celém městě skončil jen stánek s tabákem.

„U nás zatím jednoznačně převažují pozitiva obchvatu, tedy klid, vyšší bezpečnost, nižší exhalace a prašnost,“ podotýká místostarosta.

Skutečnost, že se ekonomicky silná města vypořádávají s odklonem dopravy lépe než malé obce, potvrdil pro MF DNES i místostarosta jihočeské Soběslavi Vladimír Drachovský: „Kolem našeho města vede dálnice D3 už skoro tři roky. Na místních službách se ale otevření obchvatu nijak citelně neprojevilo.“ Totéž platí i pro nedalekou Stráž nad Nežárkou, kde se místní majitelé restaurací otevření obchvatu velmi obávali, ale nikdo z nich svoji provozovnu nakonec zavřít nemusel.

V Česku navíc existují města, která zatím o výstavbu obchvatu z vlastního rozhodnutí příliš neusilovala, ačkoliv na něj dávno mají nárok z hlediska vysoké intenzity dopravy. Příkladem mohou být středočeské Říčany s tříkilometrovým průtahem, kterým každý den projede kolem 20 tisíc aut. Podél průtahu ale stojí desítky obchodů a restaurací, které jsou jedním ze zdrojů místní prosperity.