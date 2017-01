Vadí jim móda z kůže plazů. Luxusní firmu teď budou kritizovat zevnitř

Peta (People for the Ethical Treatment of Animals - Lidé za etické zacházení se zvířaty) už s cílem ovlivňovat využívání zvířecích kůží „zevnitř“ koupila podíly v módních firmách Hermès a Prada. Díky poslednímu nákupu bude mít organizace přístup na setkání akcionářů skupiny LVMH, která je podle tržeb největším prodejcem luxusu na světě, píše list Financial Times. Není ale známo, jak velký balík akcií Peta vlastní.

Tlak na výrobce luxusního zboží, aby si pečlivě vybírali, od koho odebírají materiály pro své výrobky, tak roste. Krok Pety přichází poté, co organizace minulý měsíc zveřejnila video z vietnamských krokodýlích farem, kde se zvířata tísní na malém prostoru a některým se kůže odřezává ještě zaživa. Dvě z těchto farem dodávají materiál koželužně Heng Long, kterou vlastní právě LVHM.

Sylvie Bernard, manažerka LVHM pro životní prostředí však v reakci na video prohlásila, že Heng Long od roku 2014 žádné krokodýlí kůže z vietnamských farem neodebírá. „Nevíme o tom, že by nějaký z našich partnerů pratikoval metody, které popisujete... kruté metody, kvůli kterým zvířata trpí, jsou v příkrém rozporu s našimi principy a pravidly,“ dodala.

Peta chtěla touto emotivní kampaní snížit poptávku po zboží z krokodýlí kůže a spustila jí tak těsně před Vánoci. „Prostřednictvím pouličních demonstrací i vystoupeními před správní radou firmy, Peta bude usilovat o to, aby LVHM už neprodala jedinou kabelku, pásek od hodinek nebo botu vyrobenou z plazí kůže,“ informovala prezidentka ochranářské organizace Ingrid Newkirk.

Francouzští výrobci luxusu Hermès, LVMH a Kering v posledních letech skupují krokodýlí farmy a koželužny, aby si zajistili dostatečné dodávky exotických kůží pro výrobu drahých kabelek, po nichž poptávka stoupá. Jsou ale konfrontování s etičností svého počínání. Podíl ve firmě Hermès, která se proslavila třeba svými birkinkami, koupila Peta na pařížské burze v roce 2015. Stačilo jim to, aby se mohli loni v květnu zúčastnit setkání akcionářů, kde šéfa firmy Axela Dumase veřejně obvinili z krutého zacházení se zvířaty.

Francouzská mluvčí Pety se Dumase zeptala, zda Hermès někdy přestane exotické kůže používat. Odpověděl, že firma striktně dodržuje mezinárodní regulace a na chování svých dodavatelů má svůj vlastní kodex.