Pojišťovny vypsaly tendr na vakcíny. Úspěch má na dosah jen Avenier

Zadávací podmínky jsou jasné: je třeba mít zkušenost s dodávkami vakcín do ordinací v objemu stamilionů korun, obrat aspoň půl miliardy ročně, 110 milionů korun na účtě na odkup starých zásob Avenieru a nemít škraloup z kontroly správné distribuce léčiv za poslední tři roky.



Vítěz zakázky by měl být schopen zásobit 6 600 ordinací praktických lékařů a očkovacích center pravidelnými dodávkami chlazených vakcín. Podle lidí z branže je možné to provozovat s 10procentním ziskem, jde tedy o hodně peněz.

Práce pro antimonopolní úřad

Avenier zatím nepotvrdil, že se soutěže zúčastní. „V současné době se s podmínkami tendru seznamujeme, a tudíž vám nejsme schopni odpovědět, zdali se výběrového řízení budeme či nebudeme účastnit,“ uvádí jeho šéf Petr Foukal.

Očkování v Česku

MF DNES oslovila největší distributory léčivých přípravků, zda by byli schopni požadavkům výběrového řízení dostát. Kromě Avenieru se však žádný z nich nemůže prokázat referencí na přímé zásobování ordinací. Dlouhodobě dodávají jen lékárnám a nemocnicím.

Jak Avenier k očkování přišel Do poloviny roku 2009 měly na starosti očkování Krajské hygienické stanice. Stát pro ně vždy vysoutěžil vakcíny od distributorů a praktičtí lékaři si je tam jezdili vyzvedávat. Jenže pak ministerstvo zdravotnictví (pod vedením ODS) rozhodlo, že se vakcíny budou rozvážet do ordinací lékařů. Obchodní soutěž na tříletý kontrakt za miliardu vyhrálo konsorcium největšího distributora léčivých přípravků Phoenix a neznámé firmy Avenier brněnského podnikatele Miroslava Lekeše z ODS. Druhý zájemce, Pharmos v konsorciu s JK-Trading, neuspěl. V roce 2011 se změnil zákon a distributor začal zajišťovat i nákup a prodej vakcín. Avenier v roce 2012 změnil majitele, 80procentní podíl ve firmě koupil holding Agel podnikatele Tomáše Chrenka. V letech 2012 až 2017 dodával vakcíny lékařům Avenier (třikrát po sobě vyhrál veřejnou obchodní soutěž). Letos se poprvé soutěží podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten se mimo jiné řídí zásadami transparentnosti a nediskriminace zájemců.

Dva největší distributoři, Phoenix a Alliance Healthcare, se odmítli vyjádřit s tím, že zadávací podmínky zkoumají. Další rovnou připustili, že mají smůlu. „Tendru se nezúčastníme. Je v něm řada parametrů, které by bylo pro nás obtížné splnit,“ říká Ivo Mravinac, tiskový mluvčí Penta Investments, jíž patří distributor Via Pharma.

„Bohužel zadávací dokumentaci nevyhovujeme, hlásit se nebudeme. Zvažovali jsme námitku proti podmínkám výběrového řízení, ale nechceme vydávat náklady za právní spory,“ říká Jiří Korta, ředitel Pharmosu.

JK-Trading má sice léta zkušeností s dodávkami vakcín přímo do ordinací, ale zase nesplňuje minimální objem dodávek 300 milionů za pět let po sobě. A naráží i kvůli „malému“ obratu kolem 400 milionů korun ročně.

„O spojení s jiným distributorem do konsorcia jsme uvažovali, ani tak bychom ale nesplnili veškeré podmínky,“ říká Pavel Strnad, spolumajitel JK-Tradingu.

Dodávky by firma ale zvládla, a proto podala námitku proti zadávacím podmínkám. Zadavatel Svaz zdravotních pojišťoven ji zamítl. „Je pravděpodobné, že budeme dávat podnět Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, aby zahájil kontrolu veřejné zakázky z moci úřední,“ říká Strnad.

Úřad mu v takovém případě může, ale nemusí vyhovět. Kdyby podal podnět k přímému prošetření, kterým se úřad zabývat musí, bylo by nutné složit kauci jednoho procenta z hodnoty zakázky, maximálně 10 milionů korun.

Ředitel Svazu Martin Balada připouští, že by někdo mohl soutěž napadnout a výběrové řízení, vypsané pouhého půl roku před vypršením současné smlouvy, by se mohlo protáhnout. Neobává se ale, že by vakcíny k lékařům po novém roce nedorazily.

Výherce Avenier

„Zdravotní pojišťovny jsou připraveny využít všech zákonných prostředků tak, aby povinné očkování zajistily,“ říká. Svaz by prostě odkázal na ustanovení o veřejném zájmu a vyhlásil jednací řízení bez uveřejnění. Zakázka by tak nejspíš šla Avenieru přímo.

Přísnost zadávacích podmínek je podle Balady naprosto na místě, protože očkování je mimořádně důležité pro ochranu veřejného zdraví. „Jsme přesvědčeni, že podmínky jsou nastaveny férově, nediskriminačně a umožní skutečnou soutěž kvalitních dodavatelů,“ uvedl.

Toho, že pokud bude v soutěži jediný zájemce, může si diktovat cenu zakázky, se Balada neobává. „Tato otázka je zatím předčasná a my se snažíme, aby tento případ nenastal,“ říká, aniž by upřesnil jak. Podat nabídku lze do 22. srpna.

Když se do nově otevřeného byznysu pouštěl v roce 2009 Avenier, byla jeho zkušenost nulová. „Firma neměla pořádné centrum, dodávky vázly, bylo to na úrovni veřejného ohrožení,“ vzpomíná Ludvík Hovorka, poslanec KDU-ČSL a dlouholetý kritik systému distribuce vakcín.