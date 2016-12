Šéf pošty má plat osm milionů, my dostaneme přidáno stovky, vadí odborům

Ředitel Elkán má smluvní plat až 8,015 milionu korun ročně – z toho 3,78 milionu je pevná složka, zbytek pohyblivá, podle splnění úkolů. Jejich znění ale není veřejné – bude tam výše zisku a zvyšování příjmů. „Jedná se o úkoly strategického charakteru,“ uvedl mluvčí Pošty Matyáš Vitík.

Výše platu ředitele menšinovým odborům vadí. „Tolik snad nebere ani premiér, ani ministr nebo prezident. Je to sice velká firma, ale od toho má ředitele a jejich ředitele, jde zhruba o 1 800 lidí ve smluvních mzdách, všichni berou kolem sto tisíc,“ říká Evžen Dvorský, předseda stávkového výboru.

Naproti tomu většinové odbory plat ředitele údajně nezajímá. „Je to výhradně záležitost zakladatele a generálního ředitele, ostatně jako každá jiná mzda,“ říká Karel Koukal, až do minulého týdne předseda podnikových odborů České pošty ZPTNS, které jsou se zhruba 10 tisíci členy největšími odbory působícími na poště. Ty se do stávky nezapojí, souhlasí s již dohodnutým nárůstem tarifní mzdy od dubna 2017 o 2,6 procenta, což u průměrného platu na poště činí zhruba 570 korun.

Pětice nejvyšších manažerů pod generálním ředitelem, ředitelé divizí, má 175 tisíc korun měsíčně pevný plat a ročně si každý z nich může při splnění úkolů sáhnout až na 4,2 milionu včetně odměn.

Poštovní tajnůstkáři

Pošta nikdy platy svých manažerů oficiálně nezveřejnila, podobně jako většina státních a polostátních firem. V minulosti unikl jen základní plat jejího ředitele – Petr Zatloukal bral mezi lety 2011 až 2014 250 tisíc korun.

Finanční ohodnocení ředitele leží v žaludku i ministrovi financí Andreji Babišovi, který bude spolurozhodovat o kompenzacích pro poštu ze státní kasy zpětně za roky 2013 a 2014. „Česká pošta je velice bonitní aktivum, ale bohužel je to pro mě podnik, který hospodaří velice netransparentně. Za skandální považuji, že generální ředitel má 300 000 Kč plat a ještě 300 000 bonus,“ řekl minulý týden Babiš.

Státní podnik je přitom pořádný moloch – s 30 tisíci zaměstnanci obsadil po Policii ČR post druhého největšího zaměstnavatele v zemi, má 3 200 poboček a 20miliardový obrat.

„V soukromém sektoru by maximální příjem byl obvykle vyšší ve firmě této velikosti. Pro státní sektor nemám k ruce informaci,“ říká Scott Marlowe, ředitel personálně-poradenské společnosti Hay Group.

Generální ředitel Martin Elkán, který působí na poště už dvacet let, převážně ve vysokých manažerských pozicích, má měsíční pevný plat 315 tisíc korun a k tomu roční odměnu 2,310 milionu korun a tříletou odměnu 5,775 milionu korun. Kompletní pohyblivé odměny dostane, jen pokud splní nastavené úkoly. Kdyby dostal vyhazov, přijde si na dvanáct průměrných platů – to znamená až na osm milionů korun.

Pro srovnání – šéf rakouské Post Georg Pölzl podle rakouského časopisu Trend loni vydělal 2,4 milionu eur (65 milionů korun), z toho 611 tisíc eur tvořila pevná složka. Postavení rakouské pošty na trhu je zcela jiné než u nás, stát v ní drží 52 procent, zbytek je na burze.

Předseda představenstva Deutsche Post Frank Appel vydělává podle německého deníku Die Welt 3,5 milionu eur ročně, tedy zhruba 95 milionů korun. Jenže Deutsche Post je privatizovaná, je na burze a loni hlásila 2,7 miliardy eur zisku.

Stávkují, chtějí přidat

Menšinové odbory na České poště, zastupující zhruba 6 tisíc zaměstnanců, chtějí přidat 2,5 tisíce korun měsíčně do nárokové složky mzdy. Vedení to odmítá.

„Je to zcela mimo ekonomickou realitu naší společnosti. Přivedli bychom Českou poštu do ztráty a nejvíce postiženi by byli právě zaměstnanci,“ řekl MF DNES ředitel České pošty Martin Elkán.