Dlužíte nám stravenky za miliony, tvrdí odbory Aircraft Industries

Trvají i na požadavku prohlášení ruských majitelů, že v Kunovicích bude výroba letadel L-410 zachována.

Odborová organizace společnosti vyhlásila 14. září stávkovou pohotovost, která trvá. Mikula zdůraznil, že nejde o stávku a že stávková pohotovost nijak neovlivňuje chod firmy. Důvody vyhlášení stávkové pohotovosti nicméně podle odborů nepominuly. Vývoj událostí v tomto roce podle odborářů směřuje k útlumu letecké výroby v Kunovicích. Odbory se obávají, že bude přesunuta do Ruska, odkud jsou majitelé firmy, holding UGMK.

Podle dřívějšího vyjádření vedení AI ale závod u Jekatěrinburgu provoz kunovické továrny neohrozí. Celky by se měly vyrábět na Moravě a některé v Rusku jen sestavovat. Odboráři AI podle Mikuly žádají, aby majitelé prohlášením učiněným formou notářského zápisu a založeným do příslušné sbírky listin ve veřejném rejstříku zachování výroby letadel L-410 v Kunovicích garantovali.

Odbory chtějí plošné zvýšení mezd

V prohlášení odbory také žádají schválení svých mzdových požadavků. Podle Mikuly od 1. ledna příštího roku pak žádají plošné zvýšení mezd zaměstnanců o 350 korun. Podle Mikuly by tento týden mělo o situaci ve společnosti jednat představenstvo AI. Pokud se s odboráři dohodne, stávková pohotovost by měla skončit do 27. září. Média kontaktovaly generální ředitelku AI Ilonu Plškovou, která ale mobilní telefon nezvedala.

V tiskové zprávě minulý týden firma uvedla, že závazky vůči zaměstnancům budou splaceny do konce letošního roku. Plšková také řekla, že modernizovaný letoun L-410 NG se bude vyrábět pouze ve společnosti AI v Kunovicích, která je ‚vnímána akcionáři jako hlavní platforma mající jedinečné schopnosti v oblasti konstrukce, projektování a výroby letecké techniky‘. Podle Mikuly ale není tisková zpráva závazným dokumentem, je pod ní uveden pouze kontakt na marketing firmy.

Problémy AI vznikly loni kvůli situaci v Rusku, kam posílá většinu strojů. Letadla z Kunovic na ruském trhu výrazně podražila kvůli propadu hodnoty rublu vůči dolaru. Loni firma do Ruska nedodala jediný stroj, celkem prodala jen čtyři letadla do Bangladéše a Alžírska. Letos dodala pět letadel, všechna do Ruska. Kvůli špatné ekonomické situaci klesl oproti konci minulého roku počet zaměstnanců z 1021 na 918. Asi 80 jich je navíc zapůjčeno do jiných firem, přibližně 200 lidí je doma se sníženou mzdou.

Na kunovickou firmu podala 3. května firma Aero Vodochody Aerospace insolvenční návrh. Pohledávky přihlásilo několik věřitelů, kterým AI poté uhradila celkem více než 60 milionů korun. Podle odborů byli věřitelé před zaměstnanci zvýhodněni. Věřitelé vzali pohledávky zpět, stejně tak Aero Vodochody Aerospace insolvenční návrh. K řízení ale přistoupil právník Petr Bernátek, který převzal pohledávku vůči AI ve výši asi 23 tisíc korun. Firma ji zaplatila, Bernátek se přesto proti usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu odvolal. Věc řeší olomoucký vrchní soud.