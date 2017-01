Babiš a Mládek se přou, jak naložit s OKD. Hledá se soukromý investor

Ministr financí Andrej Babiš předloží vládě návrh jak spravovat černouhelnou společnost OKD v případě, že se do konce února neobjeví soukromý investor, který by ji převzal. Babiš to řekl novinářům po dnešním jednání o budoucnosti OKD, které vedl s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem.