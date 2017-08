Zakladatel eBaye chce mléčnou farmu na Havaji. Obyvatelé jsou proti

Pokud Omidyar zrealizuje své plány, minimálně 699 dojných krav se bude těšit nádhernému výhledu na Tichý oceán ohraničený nedotčenou pláží, píše americký server The New York Times. Cílem farmy je snížit závislost ostrova na dovozu mléka a mléčných výrobků z pevniny. Místní obyvatelé a majitelé velkých středisek nacházejících se v blízkosti pozemků, kde by měla mléčná farma, se ale bouří a plány se snaží překazit.

Proč právě 699 krav? Zvolený počet krav je strategicky zvolený. Stačilo by o jednu více a projekt by potřeboval další povolení od ministerstva životního prostředí.

„Znepokojuje nás případný zápach z krav a mouchy, jejichž počet se s příchodem stáda zvýší,“ říká Lisa Mungerová, advokátka zastupující letovisko Grand Hyatt.

Strach ze znečištění vody

Hlavní příčinou znepokojení místních obyvatel je strach z kontaminace pitné vody. „Každá kráva vyprodukuje přibližně 40 kilogramů hnoje denně. To je opravdu hodně,“ upozorňuje Mungerová s tím, že studna s pitnou vodou se nachází pouhých 200 metrů od pastvin.

„Všichni jsme pro místní zemědělství. Ale proč právě mlékárna?“ říká Bridget Hammerquistová, advokátka a prezidentka společnosti Friends of Maha’ulepu, neziskové organizace, která se snaží stavbě mléčné farmy zabránit. „Je to vážná hrozba pro cestovní ruch, který je největším zdrojem příjmů ostrova, životní prostředí i kvalitu života,“ dodává.

Se stavbou mléčné farmy se už sice začalo, ale soud po žalobách místních zatím zrušil všechna povolení ke stavbě. Záležitostí se bude zabývat až poté, co Omidyarova firma provede průzkumy dopadu na životní prostředí.

Mléčné farmy na ostrově Na Havaji už fungují tři mléčné farmy. Podle majitele jednoho z nich Steva Whitesida je podnikání v tomto oboru těžší, než si myslel. Je obtížné získat veškerá povolení, výdaje jsou podle něj vysoké a krmivo pro krávy musí stejně dovážet. Nedávno uložilo ministerstvo zdravotnictví této mléčné farmě pokutu 25 tisíc dolarů (v přepočtu přes půl milionu korun) za úniky zvířecích exkrementů do zdrojů vody. Mimo to si obyvatelé městečka O'okala, sídlícího pod farmou, stěžují na zápach a odpadní vodu, která protéká ulicemi a jejich pozemky. Omydiarova mléčná farma vytvořila systém opatření, který by měl podobným problémům předejít. Ministerstvu zdravotnictví předložila ekologický průzkum a nyní čeká na vyjádření.

Neúspěchu na Havajských ostrovech však nečelí Omidyar poprvé. V předešlých letech plánoval miliardář otevřít letovisko na severním pobřeží ostrova. Své plány ale musel vzdát, když desetina obyvatel podepsala petici proti jeho projektu. Důvodem byl škodlivý dopad na životní prostředí.

Zuckeberg a problémy s pozemky

Zakladatel eBaye není jediným, který má na ostrovech problémy s místními. Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a jeho žena Priscilla Chanová. V roce 2010 skoupili na havajském ostrově Kauai 700 akrů půdy za 100 milionů dolarů (psali jsme zde). V roce 2016 pak podal americký pár žalobu na stovky místních obyvatel, od kterých chtěl, aby mu prodali malé pozemky, které by byly součástí jeho „panství“, napsal server USA Today.

Zuckerberg od soudních sporů ustoupil, poté, co se seznámil s příběhy některých obyvatel. Od soudních sporů ale nakonec ustoupili. „Je jasné, že to byla chyba,“ napsal Zuckerberg v dopise zveřejněném v novinách The Garden Island. Nedorozumění prý vzniklo kvůli havajským zákonům z 19. století, kdy byla místním přidělena půda, která nyní patří jejich potomkům.

Ellisonův resort zvýšil nájmy

Dalším podnikatelem, kterého nemají místní příliš v lásce je Larry Ellison. Spoluzakladatel společnosti Oracle obnovil za 450 milionů dolarů (v přepočtu přes 10 miliard korun) letovisko na šestém největším havajském ostrově Lanai. V tomto resortu stojí podle agentury Bloomberg noc 21 tisíc dolarů (v přepočtu asi půl milionu korun).

Ellison také na ostrově zaplatil za nový systém filtrace vody a nechal zrekonstruovat veřejný bazén a kino. Díky jeho „vylepšením“ se však zvedly ceny nájmu v okolí. Některé rodiny se tak musely uskromnit do jednopokojových domů a garáží. V oblasti tak momentálně pracuje i žije jen 3 200 lidí.

„Lanai se mění a já nevidím, že se mění k lepšímu, říká LilinoeBicoyová, jedna z obyvatelek ostrova, v článku na serveru Aljazeera. Z ostrova plánuje se svou rodinou odejít. „Ano, Ellison otevřel kino i bazén, to je fajn. Přivedl život zpět na ostrov. Ale současně vytlačuje všechny místní obyvatele pryč,“ dodává.