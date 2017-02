Druhá vlna EET se blíží. Nejasnosti vysvětlí šéf Finanční správy

Od 1. března začnou státu posílat účtenky podnikatelé maloobchodu a velkoobchodu. Bude to zatím největší zatěžkávací zkouška systému elektronické evidence tržeb. Zatímco v první vlně od 1. prosince začalo tržby ukazovat zhruba padesát tisíc hotelů, restaurací, kaváren či cukráren, nyní to může být až čtvrt milionu.

Týden před startem druhé vlny si však z této skupiny vyzvedlo autentizační údaje pouze 87 tisíc podnikatelů. Dodavatelé pokladen proto čekají v příštích dnech velký nápor a varují, že pokladny nemusí být tak rychle dostupné.

Na rozdíl od první prosincové vlny se navíc nedá čekat tak shovívavý přístup kontrolorů. Zatímco restauratéry nechali v prvních týdnech „rozkoukat“, teď oko nepřivřou.

Své tržby budou muset státu v on-line režimu ukázat například obchodní řetězce, trafiky, podomní prodejci, prodejci motorových vozidel a autodílů, e-shopy nebo prodejci na stáncích a tržištích.

Stejně loni jako v prosinci i teď řada podnikatelů tápe, odkdy se jich nová povinnost týká. Specifická situace nastává například u obchodů, které zboží jen nepřeprodávají, ale mají určitý podíl na výrobě. To bude mít vliv na dobu, kdy se musí do systému připojit. Dilema mohou mít klenotnictví, lahůdkářství nebo květinářství.

I tato fáze EET zřejmě přiměje některé podnikatele k uzavření provozoven. Podle Karla Havlíčka z Asociace malých a středních podniků však jejich podíl nebude tak velký jako v případě restauratérů. „Procentuálně to bude určitě nižší číslo než u restaurací. EET určitě řadu podnikatelů oprávněně naštve, je to starost navíc, ale primární důvod pro zavření provozovny to rozhodně není,“ uvedl Havlíček.



