Startuje oprava Negrelliho viaduktu. Kolem velké výluky panuje chaos

Premiér Bohuslav Sobotka ve čtvrtek slavnostně zahájil miliardovou rekonstrukci Negrelliho viaduktu přes Vltavu. Roky odkládaná akce výrazně omezí cestující ve vlacích ve směru z Kladna a Kralup. Necelý měsíc před spuštěním výluky ale stále není jasné, jak dlouho budou lidé do centra jezdit.

Spor mezi Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a Českými drahami (ČD) o výlukové jízdní řády se dostal dokonce až k nově vzniklému Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. „Začali jsme to řešit. Hledáme spravedlivé a funkční řešení,“ řekl předseda úřadu Pavel Kodym.

SŽDC jako správce tratě a ČD jako dopravce se nemohou shodnout hlavně na trasování osobních vlaků od Kralup nad Vltavou. Ty dosud z Podbaby pokračovaly přes Negrelliho viadukt, aby byly za devět minut na Masarykově nádraží.

Do Libně. Do Libně ne...

Nejdelší pražský most Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu, druhým nejstarším vltavským mostem a s 1 110 metry nejdelším mostem v Praze. Do roku 1910 byl nejdelším v Evropě. * Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanici s Bubny.

V Praze byly ve 40. letech 19. století pouze dva mosty přes Vltavu, Karlův a v roce 1841 otevřený most císaře Františka I., nynější most Legií.

O stavbě mostu, který byl nutný pro pokračování Severní státní dráhy z Prahy do Drážďan, rozhodlo ředitelství drah v roce 1842.

Most měl stavět Jan Perner, ale kvůli jeho předčasné smrti byl na jeho místo jmenován Alois Negrelli, který stavěl silnice a železniční trati v Alpách. Posléze se proslavil projektem Suezského průplavu.

Stavební práce na empírovém viaduktu byly zahájeny na jaře 1846. Na stavbě pracovaly tři tisíce dělníků. První vlak po viaduktu projel 1. června 1850.

Zdroj: ČTK

Kvůli uzavírce mostu SŽDC navrhla, aby jely přes Holešovice na nádraží v Libni a odtud na Masarykovo nádraží. Tak by jízda trvala 20 minut. ČD společně s objednatelem pražské dopravy Ropid chtějí variantu, aby vlaky nezajížděly do Libně a jely přes Balabenku rovnou na Masarykovo nádraží. To znamená oproti nejkratší cestě přes Negrelliho viadukt prodloužení jízdy o pět minut.

Až do září mají na Masarykovo nádraží jezdit dál i rychlíky z Děčína, které se pak ale vrátí na hlavní nádraží, kam jezdily v minulosti. Kritickým místem je výhybna Balabenka, kde je nedostatečná kapacita na to, aby se tu všechny vlaky vykřižovaly, aniž by docházelo ke zpožděním. Jde o problém, na který se upozorňovalo už při stavbě Nového spojení, ale přesto ho nikdo neřešil.

SŽDC má ze zákona čas vyvěsit výlukový jízdní řád sedm dní před výlukou. Výluka má podle plánů začít 4. července.

„České dráhy společně s Ropidem stále mění požadavky. Nechtějí pochopit, že všechny vlaky nemohou jet přes Balabenku na Masarykovo nádraží přímo. Odmítáme, aby byl výlukový jízdní řád zcela odlišný pro pracovní dny a víkendy, kdy trasy vlaků budou v jiných polohách. Jen to zmate nejen cestující, ale i dopravní zaměstnance,“ říká náměstek pro řízení provozu Josef Hendrych. Podle mluvčí Kateřiny Šubové zveřejní výlukový jízdní řád nejpozději do 19. června.

Spor o odpolední vlaky

„Naším cílem je, aby vlaky z regionu dovezly cestující co nejrychleji do centra Prahy, a věříme, že se takové řešení najít podaří,“ řekl mluvčí Ropidu Ondřej Kubala. Podle něj je spor hlavně o odpolední vlaky směrem do Prahy a některé víkendové. Dodal, že jízda přes Libeň neúměrně prodlužuje cestu.

V případě vlaků z Kladna do Prahy nejsou mezi dopravcem a správcem kolejí žádné spory. Na levém břehu Vltavy vznikne provizorní zastávka Praha-Bubny, kde budou vlaky končit a začínat. Od současného nádraží Praha-Bubny bude zastávka blíže stanici metra Vltavská.

Rekonstrukce přes 150 let starého mostu vyjde na více než miliardu korun, modernizaci má na starosti sdružení firem vedené společností Hochtief. Oprava má probíhat pod přísným dohledem památkářů. Kvůli rekonstrukci dostali výpověď z nájmu podnikatelé, kteří měli v obloucích mostu ještě v Karlíně umístěné své provozovny.

Pro cestující v Praze jde letos o největší omezení ve vlakové dopravě. Další komplikace čekají později vlaky při chystané modernizaci tratě od jižního portálu vinohradských tunelů směrem do Prahy Hostivaře.

