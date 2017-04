Půlmiliardová oprava krušnohorské trati začíná. Zdržel ji spor o trubku

Podle smlouvy zveřejněné v registru smluv získalo zakázku sdružení firem Chládek & Tintěra Litoměřice a Colas Rail. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) za práce zaplatí celkem 471 milionů korun bez DPH. To je zhruba o třicet milionů korun více, než kolik činila odhadovaná cena.

Jízda po železnici vedoucí Krušnými horami by měla být po dokončení celé akce o zhruba sedm minut rychlejší než dosud. Stavební práce začnou v červenci letošního roku, vítězná firma má dvanáct měsíců na dokončení. SŽDC musí podle mluvčí Kateřiny Šubové koordinovat opravu s jinými stavbami, například peronizací železniční stanice Chodov nebo modernizací karlovarského nádraží.

Mezi Karlovými Vary a Novou Rolí nepojedou vlaky od 6. září do 4. prosince, z Nové Role do Potůčků od 21. března do 18. června příštího roku. Kromě nového svršku a spodku budou nová také nástupiště či osvětlení. „Navrhovaná nejvyšší dovolená rychlost pro úsek Karlovy Vary–Nejdek je 65 km/h, úsek Nejdek–Johanngeorgenstadt (Potůčky, st. hr.) pak 45–60 km/h.

Zakázku SŽDC vypsalo v květnu 2015, ještě v dobách probíhajícího boomu železničních staveb. Do soutěže přišly celkem čtyři nabídky: kromě vítězné firmy se o zakázku ucházely ještě společnosti Rekultivace Ústí nad Labem, Strabag Rail a Subterry. Tři zájemci ale byli nakonec vyřazeni.

„Byli z důvodu nesplnění zadávacích podmínek vyloučeni z účasti v zadávacím řízení. Uchazeči neměli v rozporu se zadávacími podmínkami a zákonem o veřejných zakázkách platně složenou jistotu za nabídku po celou dobu zadávací lhůty,“ vysvětlila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Vyhodnocení zakázky trvalo tak dlouho i kvůli tomu, že boj o vítězství skončil u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle již pravomocného rozhodnutí byla nejprve vyloučena společnost Rekultivace Ústí nad Labem, která měla o 548 tisíc levnější nabídku než sdružení Chládek & Tintěra s Colas Rail. SŽDC ale Rekultivace nejprve vyloučila kvůli některým nenaceněným položkám a později po jejich námitkách vzala firmu do soutěže zpět a vyhlásila ji jako vítěze. To se ale nelíbilo sdružení Chládek & Tintěra s Colas Rail, které se obrátilo na ÚOHS.

Ten dal nakonec vítězné firmě za pravdu, postup SŽDC označil za netransparentní a dal SŽDC ještě pokutu 30 tisíc korun. Spor se točil na čtyři centimetry dlouhé plastové spojce a jejímu rozdílnému nacenění.