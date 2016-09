Dálniční fond bude přetékat penězi, přesto se začne stavět jen málokde

Stavební firmy na první pohled čekají příští rok žně, samy jsou přitom překvapivě spíše při zemi.

Odvážný plán na státní útraty má totiž několik trhlin. Tu největší řeší úředníci už téměř rok: problém s povolením. Některé stavby se připravují tak dlouho, že už nemají platnou studii o vlivu na životní prostředí EIA.

Po více než půl roce se státu podařilo s Evropskou komisí vyjednat výjimku, aby alespoň osm klíčových staveb mohlo povolení získat. Jenže novelizace zákona stále není hotová a čas běží. SFDI v návrhu zákona právě riziko s EIA uvádí jako jednu z hrozeb.

Číslem neurazíš

„K návrhu rozpočtu lze říct jediné: čísly neurazíš,“ říká Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Nevěří, že se státu podaří příští rok začít stavět tolik akcí, kolik má naplánováno. „Myslím, že nejlépe za vše mluví fakt, že letos začala stavba jediného úseku dálnice,“ dodal Matyáš.

Na seznamu projektů pro příští rok jsou dlouho očekávané stavby. ŘSD už například poslalo do věstníku veřejných zakázek oznámení o chystané zakázce na poslední úsek D1 kolem Přerova nebo dlouho chystaný obchvat Frýdku-Místku. Stále není žádný posun například s dalšími částmi Pražského okruhu.

Stavbaři bojují za to, aby proud peněz do dopravních staveb neprocházel velkými výkyvy, především kvůli plánování kapacit. Zatím spíše marně. Letos proto zejména silničáři bojují hlavně o opravy silnic. Právě na nich však často stavební firmy z pohledu řidičů působí, jako by práci ani vůbec nechtěly. Do oprav má jít přitom více peněz i v dalších letech: po 10 miliardách na příští rok by se do dvou let rozpočet měl dostat až k 11 miliardám. „Pokud by k opravám a údržbě nedocházelo, kvalita silniční a dálniční sítě by tomu odpovídala. Je nutno si přiznat, že v této oblasti máme jistý vnitřní dluh z minulosti,“ řekl Hořelica.

Dalším problémem je stav projektů: ŘSD i SŽDC začaly dohánět dlouhodobé manko s přípravou, jenže řada staveb chystaných na příští rok ještě nemá potřebná povolení, z projekčních firem se navíc ozývají hlasy, že jedou na maximum kapacity.

Zadávání zakázek je brzda

Trhlinou v plánech mohou být i veřejné zakázky: už teď je například jasné, že některé velké zakázky naberou zpoždění. Například největší železniční zakázku – modernizaci trati mezi vinohradskými tunely a stanicí Praha-Hostivař – SŽDC nedávno zrušila a je jasné, že se bude muset opakovat a nabere zpoždění. Ministerstvo dopravy se navíc netají tím, že má obavy z toho, jak budou podřízené organizace zvládat nový zákon o zadávání veřejných zakázek.

„Tento zákon znamená výraznou koncepční změnu v procesu veřejného zadávání. Existence této nové právní úpravy tak především v počátku její platnosti může znamenat určitá zdržení v přípravě jednotlivých akcí,“ uvádí se v materiálu.