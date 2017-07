Starostové uspěli v Senátu, obce dostanou více peněz z výběru DPH

Novela zákona o rozpočtovém určení daní od příštího roku zvyšuje podíl obcí a měst na vybrané dani z přidané hodnoty z 21,4 na 23,58 procenta. Novelu musí ještě podepsat prezident.

„Starostové nebudou muset chodit leštit kliky na nějaká ministerstva a sami se rozhodnou, na co ty peníze použijí,“ řekl v Senátu Půta. Prezident Miloš Zeman podle něj zákon určitě podepíše.

„Je to spravedlnost navrátit to, co bylo odebráno, aby obce a města mohla fungovat a dělat pro občany to, co je důležité,“ uvedl Radko Martínek z ČSSD.

Podle dřívějších údajů ministerstva financí získají na zvýšení podílu na DPH čtyři největší města, tedy Praha, Brno, Plzeň a Ostrava, dohromady asi 3,4 miliardy korun. Obce do stovky obyvatel, kterých je asi 450, dostanou ročně za obec asi 50 tisíc korun navíc.

Na návrh poslanců také novela zvyšuje při rozdělování peněz obcím kritérium počtu žáků navštěvujících školu v daném místě. Na jednoho žáka by tak mělo připadat nově až 13 700 korun.