Majitelé válčí o slevový portál. Mluví o vyvádění milionů na bílého koně

Pro člověka zvenčí je ta situace těžko pochopitelná. Slevový portál Pepa.cz, který je na trhu dvojkou po Slevomatu, se ze dne na den přesunul na doménu pobytov.cz. Nabídky pobytů na původní doméně odkazují na konkurenční hyperslevy.cz. A aby to nestačilo, jednatelé se mezi sebou obviňují z vyvedení milionů korun z firmy. Poloviční podíl vlastní od 24. července Bulhar Boris Nikolov Vesselinov, jehož jméno se v obchodním rejstříku objevuje v další 18 firmách.

Na trhu, kde má tři tisíce obchodních partnerů, zavládl chaos. Společnost Portál Pepa.cz, která šest let slevový portál provozuje, ujišťuje, že je v likvidní pozici a plní veškeré závazky k obchodním partnerům (často tuzemským hotelům) i klientům z řad zákazníků. Spory ve vedení však otřásají jeho důvěrou.

Pepa dlouhodobě inzeruje nabídky na doméně Pepa.cz, která je v majetku Jiřího Jankova, jednoho z jednatelů firmy. Toho koncem června Městský soud v Praze předběžným opatřením zbavil funkce kvůli pokusu o zpronevěru osmi milionů korun. Před tím se začala policie zabývat trestním oznámením. Následovalo to, co už vidí i zákazníci slevového portálu. „V rámci osobní msty shodil prezentaci, přestože bylo smluvně ošetřeno, že doménu bude moci využívat společnost Portál Pepa.cz s.r.o.,“ uvedl mediální zástupce firmy František Brož. Redakce Jankova oslovila, ale odpověď od něj dosud neobdržela.

Jankov 8. srpna podal na společnost insolvenční návrh. Uvedl v něm, že slevový portál nebude schopen plnit podstatnou část svých závazků, je už déle v kritické hospodářské situaci a loni skončil ztrátou přes 12 milionů korun. Úpadek podle něj hrozí proto, že zbývající dva jednatelé, tj. Petr Sýkora a Levon Ter-Ghazaryan (obchodní ředitel) vyvedli bezdůvodně a v rozporu se zakladatelskými dokumenty z firmy 31,5 milionu korun do společnosti Online Brothers. O takovém kroku by ale podle Jankova musel rozhodnout on sám spolu s dalším společníkem.

Druhá strana připouští, že peníze vyvedla, aby je uchránila před zpronevěrou. „Byl to pouze preventivní krok. Bylo potřeba zabránit tomu, aby nebyly prostředky zpronevěřeny. Peníze jsou pravidelně vypláceny společnosti Portál Pepa.cz, aby se kryly její provozní aktivity,“ vysvětlil Brož. Insolvenční návrh firma odmítá jako šikanózní. Uvádí, firma je prý v dobré kondici a ztráta jen účetní, protože provize z prodaných pobytů se zúčtovávají až v době jejich uskutečnění, což bývá i několik měsíců poté.

Navíc Jankov podle firmy nebyl oprávněn podat insolvenční návrh, protože ho soud zbavil funkce. Jenomže do obchodního rejstříku se toto opatření nezanáší, insolvenční správce tak přesto začal konat. „Poškozuje to naše dobré jméno, přestože je jasné, že bude návrh zamítnut,“ dodal Brož. Podle něj je tak případ ukázkovým příkladem, jak snadné je v českém právním prostředí zlikvidovat fungující společnost.

Tah bílým koněm

Spolumajitel Petr Sýkora je přesvědčen, že jde o dobře promyšlený podvod, který se dlouho připravoval. „Možnost převádění obchodního podílu si někdejší podílník Jiří Nový výslovně vymínil. V tu dobu jsme si bohužel neuvědomovali všechny možné důsledky. Nyní, když doménu převedl na bulharského bílého koně, je zcela jasné, že si již v momentě vzniku našeho partnerství připravoval cestu k následujícím šikanózním insolvenčním návrhům,“ sdělil.

Sýkora ve slevovém portálu drží podíl 40 procent, deset procent má Levon Ter-Ghazaryan. Poloviční podíl skrze společnost Millenium Prague převzal od července pětašedesátiletý Bulhar Boris Vesselinov, před ním jej držela Ukrajinka Svitlana Pasichnyk. Podle zdroje iDNES.cz jde o manželku Jiřího Nového, skutečného podílníka slevového portálu, který podnikal v několika firmách přepsaných na občany Bulharska.

Spolumajitel Sýkora obchodní partnery ujišťuje, že firma není před krachem. V aktivech má prý 44 milionů korun (90 procent tvoří finanční hotovost), závazky dosahují 40 milionů. Firma se čtyřiceti zaměstnanci tvrdí, že největší ztráty kvůli vzniklé situaci bude mít na poškození značky a bude proto žádat náhradu škody. Přesunula se na doménu pobytov.cz. Nabídky se stále objevují také na doméně Pepa.cz, odkazují však na konkurenční slevový portál hyperslevy.cz a firma tvrdí, že s nimi nemá nic společného.