KVÍZ: Prověřte své znalosti piva. Víte co je spilka a ležák?

17:32 , aktualizováno 17:32

Jsme národ pivařů. Alespoň to platí o spotřebě na hlavu. Vládneme světu, průměrný Čech do sebe ročně otočí 294 půllitrů. Zda jsme také přeborníci ve znalostech o zlatavém moku, už tak jisté není. V následujícím kvízu si vyzkoušejte, co víte o pivu, jeho výrobě a historii.