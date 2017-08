Česká firma chce prorazit s pivovary v kontejneru. Jiná plány vzdala

Tuzemská společnost Well Service má ambice kontejnerové pivovary prodávat v Česku, ale i vyvážet pod značkou Smart Brewery. Jedno z prvních „krabicových“ řešení dodá do ruského Velkého Novgorodu. Další zakázku realizuje v pražské Chuchli, kde se má pivo vařit od září.

„Pivovar je koncipován jako mobilní, kontejnerový, jednoduchý na výrobu, určený pro jakoukoliv restauraci kdekoliv na světě. Pivovar přivezeme a stačí jej připojit na zdroj elektřiny a vody. Poskytujeme i služby sládka nebo možnost zaučení,“ uvedl pro iDNES.cz Pavel Poživil, ředitel společnosti. Cena se pohybuje kolem tří milionů korun v závislosti na službách a místě dodání.

Pivovar se dá snadno přemisťovat na kamionu, lodi nebo po železnici. Firma doufá, že prorazí hlavně ve světě. Začíná jednat o možnosti dodávek do Číny, na Sardinii nebo do Tanzánie. Mobilní pivovar je schopen vyrobit 525 hektolitrů piva ročně.

Všechny části pivovarů jsou vyrobeny českými firmami na zakázku, výjimku tvoří chlazení pivovaru, které se vyrábí v Itálii. Pro vaření piva se používá místo klasického sladu sladový výtažek. V pivovaru se dá vyrábět svrchně i spodně kvašené pivo.

Myšlenka kontejnerového pivovaru není nová. Již před rokem 1989 se podobně vozily pivovary z Česka do Sovětského svazu, kde vařily pivo pro dělníky na Sibiři.

Jiný příběh

S kontejnerovými pivovary se před několika lety snažila prorazit také opavská společnost Czech Minibreweries (dříve Mobilní pivovary), z nabídky je však nakonec stáhla.

„Zjistili jsme, že je tam řada technických problémů, které nápad znehodnocují. V pivovarském zařízení se pracuje s louhy a kyselinami, celý kontejner by proto musel být nerezový. Navíc pokud bychom je chtěli posílat přes moře, muselo by jít o lodní kontejner. Nemůže mít proto okna a další prvky, jinak by byla doprava extrémně drahá,“ říká Aleš Jakimov, majitel firmy, která vyrábí technologie pro minipivovary a dodává je zejména do zahraničí.

Podle něj by jen samotný nerezový kontejner bez vnitřního vybavení stál kolem dvou milionů korun. „Přepravci se ke kontejnerům chovají jako k obalům, s největší pravděpodobností by proto k zákazníkům dorazil otřískaný. To by se nikomu nelíbilo. Podobných překážek bylo víc, rozhodli jsme se proto, že řešení nebudeme nabízet,“ dodal. Navíc podle něj pivovar musí splňovat bezpečnostní požadavky, přitom však uvnitř není moc místa.