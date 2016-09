ČNB se zlobí. Zpoždění s výročkou přišlo Pivovary Lobkowicz na 200 tisíc

Pivovary Lobkowicz pozdním vydáním zprávy nesplnily zákonné povinnosti pro vydavatele akcií. Do konce dubna měly centrální bance dodat výroční zprávu za rok 2015, udělala to ale až 31. května. Dostaly za to dvousettisícovou pokutu.

Zdá se to jako drobnost, ČNB však má za to, že měsíc je moc. „Měsíční zpoždění v uveřejnění výroční zprávy emitentem je skutečně výjimečné a ČNB jej dosud nemusela řešit,“ uvedla Denisa Všetíčková z odboru komunikace centrální banky. „V tomto případě byla pokuta uložena s ohledem na závažnost jednání a postavení emitenta na českém regulovaném trhu. Byla tedy individualizována podle skutkových okolností,“ dodala.

Z rozhodnutí vyplývá, že neplnění informačních povinností emitentů cenných papírů považuje ČNB za vysoce závažný delikt. Navíc pivovarnické skupině vytkla, že už výroční zpráva za rok 2014 „obsahovala závažné nedostatky, které byly odstraněny až formou nápravy minulého období v rámci výroční zprávy za rok 2015. Dopad úprav provedených v účetní závěrce za rok 2014 je poměrně značný, a to jak z hlediska rozsahu uváděných informací, tak i jejich kvality. Z hlediska opravy původně zveřejněných údajů přitom správní orgán považuje za významné nejen změny na úrovni celkových hodnot (např. bilanční suma, hospodářský výsledek po zdanění), ale také změny ve vykázané struktuře aktiv, pasiv či výkazu o úplném výsledku, jelikož i tyto skutečnosti mohly mít značný dopad na rozhodování investorů“, píše se v dokumentu centrální banky.

Redakce oslovila Pivovary Lobkowicz s žádostí o reakci, tu však v požadované lhůtě nedostala.

Společnost vstoupila na pražskou burzu v roce 2014, akcie tehdy stála 160 Kč. Na konci letošního července ale byly akcie vyřazeny z obchodování. Valná hromada totiž rozhodla o takzvaném vytěsnění minoritních akcionářů, akcie bude vlastnit donedávna většinový vlastník Lapasan, který za každou akcii zaplatil 208 korun, celkem téměř 33 milionů korun.

„Letošní vytěsnění bylo při ceně 208 korun na akcii. Kdo tedy do akcií tohoto pivovaru před dvěma lety investoval, dnes má 30procentní zisk, což není vůbec špatná bilance,“ informoval už dříve analytik společnosti Cyrrus Jiří Šimara.

Firma podle konsolidovaných finančních výkazů vykázala za loňský rok 2015 ztrátu ve výši 21,5 milionu korun.