Pivo v plechovkách letí, v celkové spotřebě ale pivovary věští černý rok

V červenci byl nárůst spotřeby plechovkového piva 54 procent oproti loňskému roku, v červnu to bylo 73 procent a v květnu 55 procent. Vyplývá to z dat Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS).

„Z pohledu pivovarů představují plechovky hudbu budoucnosti,“ uvedl svaz k prudkým nárůstům. Důvodů rostoucí obliby je několik. Plechovkové pivo se hodí na cesty a lidé se nemusí otravovat s vracením lahví. Hodí k různým marketingovým kampaním a navíc se zřejmě začíná vyplácet i ekonomicky.

Nemusí přitom už platit opakovaná teze, že plech je nejdražším obalem. Pivovary investují desítky až stovky milionů do vlastních stáčecích linek, které jim v dlouhodobém horizontu tento obal zlevňují. Důvodem investic je i to, že spotřeba piva v plechu roste a firmy, které se zabývají stáčením piva pro pivovary, mají plné kapacity. Stamiliony do vlastních linek investoval například Plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar nebo Svijany.

„Ekonomicky se to vyplatí, proto se do plechovek investuje. Je to jednocestný obal a v případě, že prodáváte vratné lahve do větší vzdálenosti, tak musíte počítat s dvojnásobnou cenou za dopravu,“ vysvětlil boom ředitel pivovaru Svijany Roman Havlík.

„Je to ideální obal pro export, je lehčí a ideálně se s ním manipuluje,“ dodal. Sám o sobě však podle něj plechovkový obal nákladově vyjde pivovar zhruba stejně jako sklo. Na export se navíc někdy používají jednocestné lahve, což také tento obal prodražuje. V případě, že se lahve vracejí, tak sklo vychází stále levněji.

Obliba plechovkového piva má ale důvody i ve změně chování spotřebitelů. „Češi jsou línější vracet flašky do obchodů, a to přispívá k tomu, že tento obal tolik roste,“ uvedl Havlík pro iDNES.cz.

Zákaz kouření zahání žízeň

Podle ČSPS rostla vedle plechovek druhým měsícem také spotřeba piva z cisteren, v červenci o 33 procent, v červnu pak o 36 procent. „Češi mají v oblibě tankové hospody, které byly ještě před několika málo lety doménou pouze velkých pivovarů. Nyní do nich investují čím dál více i minipivovary,“ uvedla ředitelka svazu Martina Ferancová.

Celkově se však spotřeba piva pohybuje na úrovni loňského roku. Horší pro pivovary je, že se o 9 procent propadá sudové pivo, které je ziskovější.

„Příčinu lze hledat zejména v platném protikuřáckém zákonu, který má na trh negativní dopad,“ myslí si Ferancová. Poměr piva prodaného v řetězcích a hospodách se dlouhodobě nevyvíjí příznivě. Loni klesl na 39 vs. 61 procent v neprospěch sudového piva.

„Pokud bude tento trend pokračovat, nemůžeme pomýšlet na to, že bychom v letošním roce trhali rekordy ve spotřebě piva. Trh nebude ani stagnovat. Spíše lze očekávat, že s příchodem špatného počasí se situace ještě více zhorší,“ uvedla šéfka svazu.

„Pokud se tyto odhady potvrdí v následujících měsících, můžeme letos očekávat černý rok českého pivovarnictví,“ dodala Ferancová.