Válka o autorské poplatky: po OSA zdraží i DILIA. Obce se bouří

„Jestliže OSA vylezla o 50 procent, musíme ve vztahu k proporcionalitě také o něco zdražit. Ale je to zanedbatelný segment,“ potvrdil zdražení o čtvrtinu od ledna ředitel agentury DILIA Jiří Srstka. Restauratéři si za televize připlatí téměř 34 korun. Poplatek za jednu naroste z 134,70 Kč na 168,36 korun měsíčně.



Proti zdražení se ostře ohradil Svaz měst a obcí ČR, který se dokonce obrátil na poslance s žádostí, ať výši zdražování regulují.

Obce volají po regulaci

„Je zcela zjevné, že se někteří kolektivní správci snaží skokově zdražit autorské poplatky meziročně o desítky procent. Takový jednostranný postup je pro nás zcela nepřijatelný a vyzvali jsme dnes všechny předsedy poslaneckých klubů a poslance, aby do novely autorského zákona vnesli jasná pravidla pro zvyšování autorských poplatků,“ uvedl místopředseda svazu a starosta obce Křižánky Jan Sedláček.

Svaz upozorňuje, že OSA ve městech nad 80 tisíc obyvatel oproti současnosti zvýší měsíční sazby o 93 Kč na 279 Kč a DILIA o 34 Kč na 168 Kč, celkem tedy si restauratér za jednu televizi připlatí 127 korun měsíčně.

Obce si také stěžují, že s nimi Ochranný svaz autorský o zvýšení poplatků nekomunikoval. „Tento přístup nelze označit jinými slovy než za arogantní. Enormní zdražení pro příští rok je pro nás nepřijatelné. Novela autorského zákona by takové zdražení neměla připouštět,“ říká starosta Českých Heřmanic a člen předsednictva Svazu měst a obcí Pavel Eliáš.

Proti enormnímu zvýšení poplatků OSA Svaz obcí svolal veřejný protest starostů a dalších subjektů. Shromáždění se koná 22. září před sídlem OSA.

Směšné poplatky?

DILIA řeší většinu práv individuálně, například ve vztahu ke konkrétním divadlům a hrám, které uvádějí. Takto vybírá poplatky od divadel i za užívání literárních děl. OSA se ve větší míře zabývá kolektivní správou práv, vyhlašuje sazebníky pro veřejné hudební produkce, diskotéky, hudbu na sportovních utkáních apod.

Agendy DILIA i OSA se prolíná jen v provozování rozhlasového a televizního vysílání. Obě totiž stanovují poplatky v restauracích.

Ředitel DILIA Srstka zároveň uvádí, že je agentura pod tlakem zahraničních partnerů, kteří se diví, jak nízké poplatky zde agentura vybírá u amerických filmů. „Říkají, to snad není možné, jaké odměny tam vybíráte? To si děláte legraci,“ uvedl. Podle něj tak hrozí, že do Česka přijde zahraniční kolektivní správce práv a bude to dělat po svém.