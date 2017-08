Žen ve vedení je stále málo, Česko zaostává za evropským průměrem

Ženy jsou v orgánech společností zastoupeny stále jen v malé míře, celosvětový průměr je 15 %. Česká republika zůstává za globálním i evropských průměrem. Ukazuje to páté vydání reportu Ženy ve vedení (Women in the Boardroom), který mapuje situaci v 64 zemích světa.